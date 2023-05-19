В Польше после визита спецпредставителя Китая призвали Пекин давить на Москву: агрессия России является ключевым вызовом

После встречи заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Гервеля со специальным посланником Китая по делам Евразии Ли Хуэем Варшава призвала Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила войну в Украине и вывела свои войска с оккупированных территорий. Польша надеется, что Китай "будет оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению принципов международного права".

Видео дня

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на заявление МИД Польши.

В заявлении, опубликованном после переговоров между Ли Хуэем и Войцехом Гервелем, министерство иностранных дел Польши отметило, что Гервал приветствовал недавний диалог между Пекином и Киевом. Он подчеркнул, что агрессия России против Украины является ключевым вызовом региональной и глобальной стабильности и безопасности.

В этой войне пайки распределяются неравномерно. Какие-либо попытки уравнять статус России-агрессора и Украины-жертвы в этом конфликте недопустимы, подчеркнул Гервель. Также он отметил, что Польша никогда не признает российскими части Украины, которые РФ незаконно оккупировала.

"Прекращение конфликта и восстановление мира должно абсолютно базироваться на принципах международного права, включая Устав ООН. Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, который является хорошей основой для разрешения конфликта. Вывод российских войск и возвращение незаконно захваченных Россией земель является единственным приемлемым решением для достижения справедливого" мира", – заявил замминистра Гервель.

Гервель признал ответственность Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН и выразил надежду, что Пекин осудит агрессию России.

В то же время Варшава обеспокоена заявлениями Китая о том, что он хочет укрепить двусторонние связи с Россией, говорится в заявлении.

Гервел подчеркнул Ли, что военная помощь Пекина Москве будет иметь "серьезные последствия" для отношений Поднебесной с Европой.

Со своей стороны китайский дипломат отметил, что ситуация в Украине не отвечает чьим-либо интересам. Однако, по мнению китайской стороны, легкого разрешения войны в Украине нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 апреля Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином и назвал переговоры "содержательными". Стороны договорились о турне специального представителя Пекина Ли Хуэя, который должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины.

Уже 17 мая в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй и встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политики обсудили взаимодействие своих государств как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.