В Польше объяснили, при каких условиях могут отправить миротворцев в Украину

Польша может отправить своих военнослужащих в Украину в качестве миротворцев. Однако Варшава готова пойти на такой шаг лишь под эгидой НАТО.

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По словам спикера Сейма Польши Шимона Холовни, это должен быть очень хорошо выверенный процесс. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.

Холовня отметил, что план отправки миротворцев в Украину начинает появляться на горизонте. При этом никакие конкретные подробности еще не согласованы.

"План начинает появляться на горизонте. Но был ли этот план согласован? Еще долгий путь. Этот план точно изложен? На мой взгляд, это далеко не так, потому что если кто-то сегодня говорит, что эта политика "сапоги на землю" должна быть реализована, имея в виду, что европейские, скажем, американские или натовские солдаты действительно ступят на украинскую землю, то это должен быть очень хорошо выверенный процесс", – заявил Холовня.

Также спикер польского Сейма подчеркнул, что Польша должна прежде всего защитить свои интересы. Холовня уверен, что появление польских миротворцев в Украине может состояться только под эгидой НАТО.

"Сначала мы всегда должны спрашивать, что хорошо для Польши. С польской точки зрения, и мы неоднократно говорили об этом, наше участие в различных типах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО", – отметил спикер польского Сейма.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил разместить британские войска в Украине в случае достижения перемирия. По словам Джонсона, многонациональная европейская миротворческая миссия должна взять на себя ответственность за обеспечение охраны на линии разграничения при прекращении огня в Украине.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Украины поддерживают идею постепенного вступления страны в НАТО. Речь идет о модели, когда Альянс пригласит Украину в международно признанных границах, при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временно оккупированных территорий.