Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО по модели Западной Германии: опрос показал цифры

Большинство граждан Украины поддерживают идею постепенного вступления страны в НАТО. Речь идет о модели, когда Альянс пригласит Украину в международно признанных границах, при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временных оккупированных территорий.

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Поэтапное вступление в НАТО на сегодняшний день поддерживают 70,3% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра "Новая Европа".

Поэтапное вступления Украины в НАТО фактически означает повторение модели 1955 года, когда ФРГ стала членом Альянса, но восточные земли страны смогли присоединиться к Альянсу только после воссоединения Германии в 1990 году.

При этом существенным отличием постепенного вступления от частичного является то, что приглашение в НАТО будет распространяться не только на Украину без временно оккупированных территорий, как это было в случае Западной Германии, но на всю страну, включая оккупированные территории.

Социологи отмечают, что в последние два года обсуждалось преимущественно частичное вступление Украины в НАТО, когда оккупированные территории якобы остаются под контролем России в обмен на членство в НАТО для неоккупированной части государства. Примечательно, что такой вариант не находит поддержки со стороны украинцев.

При этом украинцы готовы поддержать модель, когда временно оккупированные территории также приглашены в Альянс, но под зонтиком безопасности НАТО смогут оказаться только после их деоккупации в будущем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время позвонить по телефону своему американскому коллеге Джо Байдену. Стороны намерены обсудить вопрос, связанный с возможностью получения Украиной приглашения в НАТО.

Ранее сообщалось, что к списку стран, которые не поддерживают членство Украины в НАТО, добавился Люксембург. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Ксавье Беттель во время встречи с коллегами в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленный дипломат НАТО спрогнозировал, что для достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО потребуются недели и месяцы. Таким образом, Киев не сможет получить политические преференции накануне потенциальных переговоров о завершении войны.

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