Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во Втором саммите мира, который должен состояться в ноябре 2024 года. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", – сказала она. Захарова считает, что цель нового саммита – "протянуть совершенно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу разрешения конфликта", добиться поддержки мирового большинства и от его имени выдвинуть России ультиматум о капитуляции.

Видео дня

При этом она заявила, что в Москве "не отказываются от политико-дипломатического урегулирования кризиса" и готовы к обсуждению "действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле" и геополитические реалии". По мнению пресс-секретаря МИД РФ, без России и "учёта её интересов" достичь "справедливого и устойчивого урегулирования невозможно". Таким образом, заявления Кремля о готовности к переговорам совершенно противоречат реальным действиям РФ. Призывая "учитывать ситуацию на земле", Москва стремится склонить Киев к территориальным уступкам, что абсолютно неприемлемо для украинского общества. Ведь Украина никогда не откажется от собственных территорий и граждан, оказавшихся во временной оккупации.

Отвергая предложение участвовать в саммите мира, Москва практически демонстрирует намерение вести войну и дальше. Напомним, что некоторые страны мира не приняли участия в Первом саммите мира, объясняя свою позицию отсутствием там представителей РФ. А без России, казалось бы, что-то реальное договаривать о вопросах войны и мира в Украине невозможно. Поэтому для устранения возможных инсинуаций, что Киев сознательно не приглашает Москву на саммиты мира, президент Зеленский, пригласив Россию на Второй саммит мира, убедительно продемонстрировал, что приоритетом Украины является справедливый мир, а не бесконечная война, которой, собственно, и стремятся в Кремле.

При этом он сообщил, что союзники Киева соглашаются с тем, что на Второй саммит мира необходимо позвать представителей российской стороны, которые, по его словам, должны ознакомиться с предлагаемым им планом победы. Стало ясно, что попытки Москвы сорвать Первый саммит мира ещё в июне 2024 года свидетельствуют, что Россия боится консолидации международного сообщества вокруг поддержки Украины. Она даже с получением приглашения не принимала бы участия в этом мероприятии.

Предлагая Формулу мира ещё осенью 2022 г., президент В.Зеленский призвал соблюдать Устав ООН, сделать эффективным всё то, ради чего было создано ООН. Кстати, каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН – на правах, гарантированных им странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством государств. Поэтому путь к справедливому миру, который видит Киев, предполагает осуществить чёткие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в Формуле мира. Необходимо исполнение Устава ООН без создания новых и ненужных разделений мира на блоки или региональные группы. Для этого и необходимо подготовить Второй саммит мира, чтобы положить конец войне. Исходя из этого, президент Украины пригласил все страны мира присоединиться к Киеву в этом процессе. Всех, кто действительно уважает Устав ООН. Ведь все государства и регионы мира все одинаково важны для мира без исключений. Так же, как Устав ООН должен работать без исключений.

Во время выступлений в Нью-Йорке глава Украинского государства отметил, что эта война не может так просто "утихнуть". Российского агрессора нельзя успокоить разговорами, необходимы действия. Путин нарушил так много международных норм и правил не для того, чтобы так просто остановиться самому. Поэтому на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённому ситуации в Украине, В.Зеленский подчеркнул, что "Россию можно только принудить к миру. Заставить как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН". При этом Киев считает, что военная поддержка Украины, а также предоставление разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ – единственный способ заставить Москву стать на путь мира.

Однако на такую ​​позицию Украины сразу отреагировала Россия. "Власти Украины фатально ошибаются относительно того, что "Россию можно только принудить к миру. Потому что заставить Россию невозможно", - заявил на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков. Он цинично заверил, что Россия вроде бы является "сторонницей мира", но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения тех задач, которые были поставлены перед началом войны. "То есть, без достижения этих целей принудить Россию к чему-то невозможно", - продолжил Песков. Спикер Кремля считает, что позиция Украины является "глубочайшей ошибкой", которая неизбежно будет иметь последствия для неё. То есть, даже невооруженным глазом видно, что это заявление проникнуто глубоким отвращением к достижению мира в Украине на нормах и принципах международного права, а также является прямой угрозой Киеву за принципиальную позицию, базирующуюся на положениях Устава ООН. Похоже, что Песков не знает, что "принуждение к миру" является международно-правовым термином, а не выражением угрозы как во временан бандитского Петербурга, где активно действовали Путин, Медведев и Пригожин. Поэтому становится абсолютно своевременно заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что пришло время исключить Россию из всех органов ООН, как страну – грубого нарушителя Устава этой организации, и агрессора, представляющего опасность для всего международного сообщества.