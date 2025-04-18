В Пекине отреагировали на заявление Зеленского о поставке Китаем оружия в Россию

В Пекине отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о снабжении Китаем оружия в страну-агрессорку Россию. Там опровергли предоставление военных товаров РФ.

Видео дня

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает The Guardian. Он отметил, что Пекин осуществляет жесткий надзор за оборотом товаров двойного назначения.

"Китайская сторона никогда не предоставляла смертоносное оружие ни одной стороне в конфликте и строго контролирует товары двойного назначения", – подчеркнул Линь Цзянь.

Как информировало издание, Зеленский не давал подробностей своих обвинений, лишь подчеркнул, что Киев "готов" говорить о них подробно.

Напомним, 17 апреля Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что Китай поставляет порох и артиллерию в Россию.

"Ну и важная информация, она не очень приятная. Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что более подробно об этом можно будет говорить на следующей неделе.

"Особенно о данных, которые, как мы считаем, представители Китая занимаются производством определенного оружия на территории РФ", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Китай заявил о готовности играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, но есть важный нюанс – Пекин одновременно поддерживает Россию в отстаивании ее "интересов". При этом там продолжают выступать за переговоры и "справедливое" мирное соглашение, которое будет учитывать позиции всех участников конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.