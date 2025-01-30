В ПАСЕ признали 'выборы Лукашенко' нелегитимными и призвали усилить санкции против режима в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не признала результаты "президентских выборов" в Беларуси. При этом диктатора Александра Лукашенко назвали нелегитимным.

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За соответствующее решение члены ПАСЕ проголосовали единогласно. Об этом стало известно во время заседания зимней сессии ПАСЕ.

Резолюция требует провести независимые демократические выборы президента Беларуси. Совет Европы призывает другие страны не признавать выборы в Беларуси.

В связи с этим в ПАСЕ считают, что на сегодняшний день нет оснований признавать Лукашенко легитимным президентом. Также в ЕС призывают ужесточить санкции против диктаторского режима в Беларуси.

Кроме того, в Парламентской ассамблее Совета Европыпризвали освободить всех политических заключенных в Беларуси.

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