Фикция и нарушение прав человека: западные страны совместно осудили 'выборы Лукашенко' в Беларуси

Западные страны опубликовали совместное заявление по поводу президентских "выборов" в Беларуси, где Центральная избирательная комиссия нарисовала диктатору Александру Лукашенко 86,82% голосов избирателей. Выборы в РБ там назвали фиктивными и пообещали поддерживать стремление белорусского народа к свободной, демократической и независимой Беларуси.

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Совместное заявление опубликовали на сайте правительства Канады в понедельник, 27 января. К документу кроме Канады присоединились Европейский Союз, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.

"Мы едины в нашем осуждении фиктивных президентских выборов в Беларуси 26 января и продолжающихся нарушений прав человека, совершенных белорусским режимом. Недавно объявленные санкции – это скоординированная многосторонняя попытка привлечь к ответственности режим Лукашенко", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что никакие выборы не могут считаться свободными, честными и соответствующими международным стандартам, если они проводятся в атмосфере продолжающихся репрессий.

Кроме того, представители государств подчеркнули, что осуждают нарушения прав человека в РБ, совершенные режимом Лукашенко. Диктатора призвали освободить более 1250 политических заключенных.

"Мы призываем Беларусь придерживаться своих международных обязательств в области прав человека и обязательств ОБСЕ во всех отношениях, включая восстановление открытого гражданского общества, чтобы создать среду, в которой можно было бы провести новые выборы, отвечающие международным стандартам. Мы поддерживаем белорусский народ и признаем его право определять свое будущее по-настоящему свободно и справедливо, без страха, угнетения или внешнего вмешательства", – подчеркнули в заявлении.

Отдельно с заявлением по поводу "выборов" в Беларуси выступил заместитель представителя федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Он подчеркнул, что Берлин не считает "голосование" в РБ свободным, как и не признает легитимность Лукашенко.

"Демократия требует свободных, честных и прозрачных выборов. В Беларуси это явно не так. В результате немецкое правительство продолжает не считать правителя Лукашенко демократически легитимным", – заявил Бюхнер.

В этот раз, как и в 2020 году, на "выборах" в РБ не было наблюдателей от ОБСЕ, потому что приглашение от белорусских властей было намеренно направлено слишком поздно, чтобы наблюдение было невозможно организовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Украины заявили, что так называемые "президентские выборы" в Беларуси не могут быть признаны честными, прозрачными и демократическими. В ведомстве назвали "выборы Лукашенко" фарсом, только подтвердившим отсутствие в стране политической конкуренции и свободы.

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