'Политическое шоу одного человека': в МИД Украины прокомментировали 'выборы Лукашенко' в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что так называемые "президентские выборы", состоявшиеся в Беларуси 26 января 2025 года, не могут быть признаны честными, прозрачными и демократическими. В ведомстве назвали "выборы Лукашенко" фарсом, только подтвердившим отсутствие в стране политической конкуренции и свободы.

Видео дня

Об этом идет речь на сайте МИД Украины. В заявлении отметили, что результат этих "выборов" был заранее известен с начала электоральной кампании.

"Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности, учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают позицию Службы внешних сношений ЕС, которая также осудила результаты этих выборов. Украинские дипломаты выразили солидарность с белорусами, продолжающими борьбу за демократические перемены, независимость своей страны и сохранение ее национального достоинства.

На фоне политических репрессий в Беларуси, полного контроля власти над медиа и отсутствия реальной альтернативы, выборы превратились в "политическое шоу одного человека", подчеркнули в МИДе.

В заявлении подчеркнуто, что белорусский народ заслуживает лучшего будущего – жизни в демократическом и суверенном государстве, которое не является соучастником войны России против Украины и не создает угроз для региональной безопасности.

"Убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в нашем регионе, а не соучастником войны России против Украины", – подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

Так называемые экзитполы в Беларуси утверждают, что на "выборах президента" снова "побеждает" Александр Лукашенко. За диктатора якобы проголосовало около 87,6% избирателей.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что у Беларуси могут появиться возможности для свержения власти Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что демократические силы в стране должны быть готовы к тому, что "окна возможностей" для перемен будут открыты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!