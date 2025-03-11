США не пригласили на саммит военных представителей в Париже: СМИ узнали причину

Соединенные Штаты Америки не пригласили на саммит военных представителей более 30 государств, на котором будут обсуждать создание международных сил безопасности для Украины. Мероприятие состоится в Париже 11 марта.

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Об этом сообщает Associated Press с ссылкой на французского военного представителя. По словам собеседника журналистов, США не пригласили на саммит, поскольку государства Европейского Союза хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после прекращения огня.

В саммите примут участие начальники штабов и их подчиненные, чтобы обговорить создание международных сил безопасности для Украины, которые будут направлены на то, чтобы отговорить Россию от начала нового наступления после вступления в силу любого прекращения огня на Украине.

Чиновник рассказал, что силы, которые планируют Франция и Великобритания, могут включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть срочно переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь в обороне Украины в случае российской атаки.

Франко-британский план будет представлен военным должностным лицам из более чем 30 стран в первой части переговоров во вторник. Вторая часть переговоров будет включать "более точные и конкретные" обсуждения, в ходе которых участникам будет предложено сказать, смогут ли их военные внести свой вклад и каким образом.

Украину на этом саммите будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета безопасности и обороны страны.

Как сообщал OBOZ.UA, если возникнет необходимость направить в Украину европейские миротворческие силы, Дания готова предоставить свои войска. Правительство и парламент страны достигли консенсуса по этому поводу для обеспечения будущего мирного урегулирования.

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