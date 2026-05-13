В Палате представителей США собрали голоса для рассмотрения помощи Украине в обход спикера Джонсона: что это значит

218 членов Палаты представителей США поставили свои подписи под законодательной инициативой, которая предлагает выделить деньги из бюджета на военную помощь Украине. Документ месяцами ожидал последнего подписанта и наконец преодолел порог, необходимый для голосования в зале.

218-м подписантом петиции стал независимый конгрессмен Кевин Кили, представляющий штат Калифорния. Об этом пишет The New York Times.

Что предлагают законодатели

Инициатива, известная как петиция об увольнении, была внесена в нижнюю палату американского Конгресса представителем от Нью-Йорка Грегори В. Миксом, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам.

Долгое время сторонникам этой идеи не хватало лишь одной подписи. В среду, 13 мая, независимый представитель Кевин Кили (который обычно сотрудничает с республиканцами) присоединился и также одобрил петицию.

В целом документ подписали все демократы, а также два представителя от Республиканской партии: Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании. Этого количества (вместе с подписью Кили) было достаточно, чтобы петицию можно было вынести на голосование.

"Недавние украинские достижения создали возможность для мира, но провал недавнего прекращения огня показывает, что для успеха дипломатии нужны рычаги влияния... Конгресс может действовать сейчас, двухпартийно, чтобы усилить эти рычаги и способствовать установлению прочного мира, который защищает интересы Соединенных Штатов и наших союзников", – объяснил Кили свое решение.

Голосование может состояться уже в конце мая, однако на самом деле проект имеет мало шансов на принятие, учитывая широкую оппозицию республиканцев(в частности со стороны президента Дональда Трампа).

"Но успех петиции об увольнении стал еще одним ударом для спикера Майка Джонсона, которому трудно контролировать свою конференцию и зал Палаты представителей, учитывая его чрезвычайно малое большинство", – отметили журналисты. Это последний случай, когда рядовые законодатели вырвали контроль над повесткой дня у республиканцев.

Законопроект предусматривает выделение Киеву:

1,3 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности;

до 8 миллиардов долларов дополнительной поддержки через прямые займы.

Он также направлен на пополнение запасов американского оружия, создание механизмов финансирования послевоенного восстановления и введение новых санкций против России (и организаций, поддерживающих ее военные усилия).

"Каждый день, когда эта администрация колеблется с реальным давлением на Россию и не поддерживает Украину, – это еще один день, когда украинские солдаты не получают необходимых им инструментов", – заявлял ранее господин Грегори В. Микс, представляя петицию.

Также он обвинил Белый дом в предоставлении кремлевскому диктатору Владимиру Путину возможности "уклоняться, медлить и отвлекаться".

