Тормозит помощь Украине: в Сенате США Гегсета обвинили в подыгрывании Путину. Видео

Министр обороны США Пит Гегсет не дал прямого ответа на вопрос, когда Пентагон применит пакет помощи Украине на уже выделенные ранее 400 миллионов долларов. Сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс предупредил, что эта ситуация является "абсолютно неправильным сигналом" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Разговор Гегсета и Кунса состоялся во время слушаний в Сенате США. Событие транслировалось онлайн.

Демократ обратил внимание на то, что МО Соединенных Штатов долгое время держало средства замороженными. Их разблокировали в конце апреля, но американское оборонное ведомство до сих пор не показало сенаторам план расходов.

"Пока ваш департамент не потратил ни копейки из этих 400 миллионов долларов, несмотря на неоднократные запросы председателя и меня. Во время телефонного разговора на прошлой неделе ваши сотрудники отметили, что на этой неделе мы увидим план расходов этих денег. Обяжетесь ли вы потратить эти 400 миллионов долларов на оружие для Украины и когда мы получим план расходов вашего ведомства?" – спросил Кунс.

Гегсет в ответ сказал, что "ценит этот вопрос". Он отметил, что средства будут направлены "на развитие европейского потенциала", и Пентагон будет поддерживать контакт с Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM), чтобы их "потратили должным образом".

"Господин министр, когда подкомитет получит соответствующий план?" – снова спросил сенатор.

Гегсет абсолютно ничего не сказал о временных рамках. Его заявление намекает на то, что Минобороны до сих пор отказывается тратить средства, выделенные Конгрессом, на поддержку Украины.

Глава Пентагона что-то пообещал о сотрудничестве с комитетом и указал на необходимость "убедиться, что EUCOM полностью проинформирован". Никакой конкретики от не озвучил.

"Спасибо, но сейчас май, а этот закон действует с января. И вас или ваших представителей неоднократно спрашивали .... Промедление с этими небольшими инвестициями в оборону Украины посылает Путину совершенно неправильный сигнал в то время, когда борьба за свободу имеет свои пределы в Украине", – отреагировал на это демократ Кунс.

Как писал OBOZ.UA, предложенный администрацией президента Дональда Трампа проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2027 год вообще не предусматривает военной помощи Украине. По убеждению главы Пентагона Пита Хегсета, это "бремя помощи" должна взять на себя Европа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!