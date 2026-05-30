В Одессу приехал иранский кронпринц в изгнании Реза Пахлави. Видео

30 мая в Одессу прибыл глава династии Пахлави и наследник иранской монархии Реза Пахлави. Он посетит форум по безопасности Черноморского региона Black Sea Security Forum.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. На сегодня Реза Пахлави является одной из самых известных фигур иранской оппозиции и выступает за демократические изменения в Иране.

"В Одессу приехал Реза Пахлави – глава династии Пахлави и наследник иранской монархии. ... Очень рад встретиться лично на Black Sea Security Forum!" – написал Алексей Гончаренко.

Что известно о кронпринце Резу Пахлави

Реза Пахлави родился в Тегеране 31 октября 1960 года и был официально назначен наследным принцем Ирана во время коронации своего отца в 1967 году.

В 1978 году Реза, будучи кадетом Императорских ВВС Ирана, переехал в Соединенные Штаты для обучения на пилота. В следующем году его отец был свергнут, а монархия упразднена в результате иранской революции под предводительством Рухоллы Хомейни.

В 1980 году, после смерти отца в изгнании в Каире, Реза Пахлави провозгласил себя шахом Ирана. Он принимал активное участие в политической деятельности, направленной против Исламской Республики из-за рубежа.

В 2013 году он стал соучредителем Национального совета Ирана (INC) и выразил идеологическую поддержку демократическим преобразованиям в Иране.

Пахлави неоднократно призывал к протестам против Исламской Республики и к отстранению нынешнего режима от власти. Он также выступил за то, чтобы Иран стал союзником западного мира, а также Израиля.

Он был главным лидером оппозиции во время иранских протестов 2025-2026 годов.

Напомним, 13 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский встретился снаследным принцем Ирана в изгнании. Стороны обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую военную операцию против иранского режима.

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна поддерживает иранский народ в борьбе за свободу. Отдельно президент отметил, что Украина осуждает иранские удары по странам Ближнего Востока. Он подчеркнул, что Украина "хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока".

Со своей стороны Реза Пахлави осудил сотрудничество иранского режима со страной-агрессором РФ и подтвердил признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили усиление международного давления на иранский режим и его союзников, в частности Россию.

