В Одессу прибыл наследный принц Ирана в изгнании Реза Пахлеви

В Одессу для участия в Черноморском форуме по безопасности Black Sea Security Forum прибыл Реза Пахлеви – глава династии Пахлави, наследник иранского престола и один из самых известных представителей иранской оппозиции.

Сегодня он примет участие в форуме, который проходит в Одессе и объединяет политиков, дипломатов, военных и экспертов из разных стран мира.

Как отметил основатель и председатель Black Sea Security Forum Алексей Гончаренко, визит Резы Пахлеви свидетельствует о том, что оппозиция действующему иранскому режиму остается активной. По его словам, особенно важно то, что наследный принц Ирана прибыл именно в Одессу.

"Для меня большая честь принимать вас в Одессе. Для меня большая честь встретиться с вами. Приветствую в Одессе", – сказал Гончаренко во время встречи.

Реза Пахлеви является сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлеви. После Исламской революции 1979 года его семья была вынуждена покинуть страну. С тех пор он стал одной из самых известных фигур иранской демократической оппозиции и активно выступает за политические изменения в Иране.