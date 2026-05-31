В НАТО признали, что не готовы к прямому военному столкновению с Россией: Мельник объяснил, какие это может иметь последствия

В НАТО все чаще признают реальность угрозы со стороны России и собственную неготовность к масштабному прямому военному конфликту с ней. Такая оценка может стать толчком для принятия политических и военных решений, направленных на усиление обороноспособности Альянса.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он также упомянул об учениях с участием украинских подразделений, которые повлияли на восприятие рисков в НАТО.

По словам Мельника, во время Black Sea Security Forum в Одессе и форума GLOBSEC в Праге он обратил внимание на существенные изменения в риторике представителей Альянса в отношении России. Он отметил, что военные Альнса все чаще признают серьезность опасности, исходящей от РФ.

"Это положительно, потому что они признают, что эта угроза реальна, они также признают, что НАТО пока не готово к масштабной войне, к прямому военному столкновению с Россией. Если есть такое признание, значит, есть надежда на то, что будут приняты определенные как политические, так и военные меры для того, чтобы исправить эту слабость, которую сейчас испытывает НАТО", – отметил он.

Отдельно Мельник обратил внимание на опыт учений НАТО, к которым привлекали украинские подразделения в роли условного противника. Речь идет о маневрах, которые проходили в Эстонии, а также морские учения в Португалии и учения в Швеции.

По его словам, во время этих учений украинские подразделения за десятки минут или считанные часы смогли разгромить своего условного противника. Мельник отметил, что для представителей НАТО такие результаты стали серьезным сигналом и повлияли на дальнейшие оценки угроз.

В то же время дипломат считает, что в Альянсе до сих пор не полностью понимают возможные действия России. По его оценке, НАТО продолжает руководствоваться традиционными подходами к оценке рисков и планированию обороны. Эти принципы сформировали еще во времена холодной войны и в течение следующих десятилетий.

"Они еще окончательно не созрели до того, чтобы серьезно приступить к подготовке к отражению российской угрозы", – подытожил он.

Ранее командующий корпуса быстрого реагирования союзников НАТО Майк Элвисс заявил, чтозападные армии пока не готовы к прямому противостоянию с российскими войсками, которые за четыре года войны против Украины стали "значительно смертоноснее" и получили боевой опыт. В то же время по его словам, и сама Россия пока не готова к дальнейшему продвижению на запад.

Также напомним, НАТО усиливает оборону острова Готланд в Балтийском море из-за роста угрозы со стороны России и опасения возможного нападения. В Альянсе считают остров одной из самых уязвимых и одновременно стратегически важных точек, которая играет ключевую роль в безопасности всего региона.

Как сообщал OBOZ.UA,североатлантический Альянс с участием семи стран блока, а именно США, Польши, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии и Венгрии, начал военные тактические у чения"Северная звезда" в рамках "модернизации своих сил сдерживания". Учения НАТО проходят на полигоне Вуосанка в Каяани, центральная Финляндия, – это всего в 30 км от финско-российской границы.

