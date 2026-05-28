"Ориентируемся на худшие сценарии": командующий корпуса НАТО оценил готовность западных войск к противостоянию с армией РФ. Видео
Командующий корпуса быстрого реагирования союзников НАТО Майк Элвисс заявил, что западные армии пока не готовы к прямому противостоянию с российскими войсками, которые за четыре года войны против Украины стали "значительно смертоноснее" и получили боевой опыт. В то же время по его словам, и сама Россия пока не готова к дальнейшему продвижению на запад.
Об этом Элвисс сказал в интервью The Telegraph. Он подчеркнул, что в НАТО рассматривают Россию как главного противника и планируют оборону, исходя из худших возможных сценариев.
В НАТО заявили о росте угрозы со стороны России
По словам британского генерала, наибольшую опасность представляет не численность российской армии, а ее боевой опыт, полученный во время войны против Украины.
"Российские солдаты меня не пугают, если брать по фунту против фунта западной армии. Что меня пугает, – это то, что они живут этой войной уже четыре года. Закаленные в боях, проверенные в боях – вот это угроза", – сказал Элвисс.
Он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия быстро адаптировалась к условиям современной войны.
Российская армия стала "значительно смертоноснее"
Командующий корпуса быстрого реагирования НАТО отметил, что российские войска существенно изменились за годы боевых действий.
"Россия – наш главный противник. С февраля 2022 года их силы быстро научились – они значительно смертоноснее, чем были, и закалены боями после четырех лет войны. Поэтому они являются грозным врагом", – заявил генерал.
По словам Элвисса, нынешняя российская армия представляет серьезный вызов для безопасности Европы и НАТО.
В НАТО признали, что не готовы к прямой войне с РФ
В то же время генерал признал, что страны Альянса пока не готовы к потенциальному масштабному конфликту с Россией.
Но, по его словам, и Россия еще не в состоянии осуществить нападение на страны НАТО.
"Готовы ли мы к восстановленной российской армии? Нет. Но и Россия сейчас не готова продвигаться дальше на запад", – подчеркнул он.
Элвисс отметил, что НАТО продолжает наращивать оборонительные возможности и учитывает все возможные риски.
В НАТО ориентируются на "худшие сценарии"
Командующий также заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина в отношении других стран нельзя игнорировать.
"Путин всегда говорил, что хочет Киев, и он вторгся. Он сказал то же самое о других местах. Поэтому мы должны быть лучшими планировщиками в военной сфере, мы ориентируемся на худшие сценарии", – отметил Элвисс.
На фоне войны против Украины страны НАТО в последние годы активно увеличивают оборонные бюджеты, усиливают восточный фланг Альянса и проводят масштабные учения вблизи российских границ. В самом Альянсе все чаще заявляют о необходимости подготовки к длительному противостоянию с Россией.
