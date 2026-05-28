'Ориентируемся на худшие сценарии': командующий корпуса НАТО оценил готовность западных войск к противостоянию с армией РФ. Видео

Командующий корпуса быстрого реагирования союзников НАТО Майк Элвисс заявил, что западные армии пока не готовы к прямому противостоянию с российскими войсками, которые за четыре года войны против Украины стали "значительно смертоноснее" и получили боевой опыт. В то же время по его словам, и сама Россия пока не готова к дальнейшему продвижению на запад.

Видео дня

Об этом Элвисс сказал в интервью The Telegraph. Он подчеркнул, что в НАТО рассматривают Россию как главного противника и планируют оборону, исходя из худших возможных сценариев.

В НАТО заявили о росте угрозы со стороны России

По словам британского генерала, наибольшую опасность представляет не численность российской армии, а ее боевой опыт, полученный во время войны против Украины.

"Российские солдаты меня не пугают, если брать по фунту против фунта западной армии. Что меня пугает, – это то, что они живут этой войной уже четыре года. Закаленные в боях, проверенные в боях – вот это угроза", – сказал Элвисс.

Он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия быстро адаптировалась к условиям современной войны.

Российская армия стала "значительно смертоноснее"

Командующий корпуса быстрого реагирования НАТО отметил, что российские войска существенно изменились за годы боевых действий.

"Россия – наш главный противник. С февраля 2022 года их силы быстро научились – они значительно смертоноснее, чем были, и закалены боями после четырех лет войны. Поэтому они являются грозным врагом", – заявил генерал.

По словам Элвисса, нынешняя российская армия представляет серьезный вызов для безопасности Европы и НАТО.

В НАТО признали, что не готовы к прямой войне с РФ

В то же время генерал признал, что страны Альянса пока не готовы к потенциальному масштабному конфликту с Россией.

Но, по его словам, и Россия еще не в состоянии осуществить нападение на страны НАТО.

"Готовы ли мы к восстановленной российской армии? Нет. Но и Россия сейчас не готова продвигаться дальше на запад", – подчеркнул он.

Элвисс отметил, что НАТО продолжает наращивать оборонительные возможности и учитывает все возможные риски.

В НАТО ориентируются на "худшие сценарии"

Командующий также заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина в отношении других стран нельзя игнорировать.

"Путин всегда говорил, что хочет Киев, и он вторгся. Он сказал то же самое о других местах. Поэтому мы должны быть лучшими планировщиками в военной сфере, мы ориентируемся на худшие сценарии", – отметил Элвисс.

На фоне войны против Украины страны НАТО в последние годы активно увеличивают оборонные бюджеты, усиливают восточный фланг Альянса и проводят масштабные учения вблизи российских границ. В самом Альянсе все чаще заявляют о необходимости подготовки к длительному противостоянию с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО усиливает оборону острова Готланд в Балтийском море из-за роста угрозы со стороны России и опасения возможного нападения. Швеция завершила скоординированные с Альянсом военные учения на острове. В маневрах приняли участие около 18 тысяч военных из 13 стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!