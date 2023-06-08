Все вопросы уже возникали, все вопросы уже решались. Надо только хорошо поискать.

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Как сообщает The Guardian, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о реальной вероятности непосредственного вступления Польши, а затем, возможно, и стран Балтии в войну против россии, включая возможную отправку войск на поле боя. Это может произойти, если предстоящий в июле вильнюсский саммит НАТО не даст Украине чёткого пути и необходимых гарантий безопасности.

Расмуссен не размусоливает: датчанин по-военному прям. От себя добавлю, что такой подвиг наших друзей был бы для НАТО абсолютно безопасен с точки зрения (не)обязательности вступления в войну и всех остальных его членов. Ведь статья 5 Вашингтонского/Североатлантического договора говорит о совместных действиях НАТО лишь в случае вооружённого нападения НА одну или несколько его стран, а не просто участия таких стран в военных конфликтах. Действия Турция на Кипре или в Азербайджане, как и США в Афганистане, статью 5 поэтому никак не активировали. Так что опасливые могут не опасаться: их не заденет.

Да и вообще об этой знаменитой статье 5 стоит вспомнить особо — ввиду её удивительной, мягко говоря, контраверсийности. Итак, привожу текст первого абзаца знаменитой той самой статьи 5 Североатлантического договора, ради исполнения требований которого все, собственно, и стремятся в НАТО:

"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым [!!! — А. К.], включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона."

Имею вопрос. Не множат ли весь этот чудесный текст на совершенно абсолютный нуль всего 3 слова из него: "КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ"???

Ну а далее — в статье 7 того же документа — речь и вовсе идёт о том, что Договор не затрагивает "преимущественную [!] ответственность Совета Безопасности [ООН] за поддержание международного мира и безопасности". Кто имеет в этом органе (СБ) право вето, известно всем. Это ещё одна зацепка, позволяющая ничего не делать.

Что же касается вступления Украины в это контраверсийное — но всё равно желанное! — НАТО, то здесь интересна ситуация уже со статьёй 10 того же документа. Дело в том, что она говорит о всеобщем согласии, требуемом для ПРИГЛАШЕНИЯ в НАТО новых членов. А как насчёт без приглашения? Ведь приглашение отнюдь не является ЕДИНСТВЕННЫМ способом присоединения той или иной страны к какому-либо договору: тут есть и другие — более традиционные — юридические варианты. О запрете собственной инициативы (как бы "самовыдвижения") потенциального члена нигде не сказано! То есть вопрос этот — чисто процедурный. А относительно как раз процедуры есть изумительный прецедент.

Когда Греция в 1974-м вышла из НАТО (куда вступила вместе с Турцией в 1952-м), а затем в 1980-м в него вернулась, лично Турция была против такого возвращения, сочтя его новым принятием, на которое собиралась наложить вето. Но ей отказали, причём отказ этот был, естественно, без консенсуса. Однако же, как тогда выяснилось, ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСЕНСУСА НЕ ТРЕБУЮТ!!!

Так вот, если Украина сама — без особого приглашения — попросится в НАТО, то вопрос о том, распространяется ли оговорка о совместном согласии из регулирующей ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (с приглашением) статьи 10 ещё и на данный вариант (речь, таким образом, может идти просто об уточняющем толковании механизмов присоединения), — это тоже вопрос чисто процедурный. И таким же процедурным будет являться также сам вопрос удовлетворения данной просьбы Украины, на приглашение не опирающейся. ЕДИНОГЛАСИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Было бы желание…

Настоящего желания достаточно, между прочим, и для исключения россии из Совбеза ООН. Повод есть: россию — в отличие, от, например, Украины — в ООН (и тем более в её Совет Безопасности, ещё и постоянным членом!) вообще никто не принимал. Но как это всё практически реализовать? Ведь у рф в СБ ООН — вето!

Здесь интересен прецедент из 1950-го, когда решением Совбеза ООН направили войска в Корею, хотя у ссср в Совете Безопасности тоже было право вето. Но представитель ссср то заседание бойкотировал, чем остальные члены СБ и воспользовались.

Стало быть, надо просто организовать отсутствие в нужное время в нужном месте представителя мордора НЕБЗДИ (это его фамилия) — и всё! Американцев надо учить? Заболел визовыдаватель, испортился механизм своевременного уведомления о внезапных срочных ночных заседаниях, задержал полицейский ввиду сходства НЕБЗДИ с другим международным террористом и так далее.

Просто не хотят? Это дело другое.