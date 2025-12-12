В начале 2026-го можно ожидать решения: судебный процесс по иску Порошенко выходит на финишную прямую

Судебный процесс в Кассационной административной палате Верховного Суда по иску Петра Порошенко об отмене незаконного Указа о санкциях выходит на финишную прямую. В начале следующего года можно ожидать решения.

Об этом после сегодняшнего заседания сообщили адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков. Их цитирует сайт "Евросолидарности".

Головань отметил – уже всем все ясно. Новиков также добавил, что суду осталось исследовать два десятка страниц по делу.

Петр Порошенко как автор Закона о санкциях в очередной раз отметил, что их нельзя применять к гражданам Украины, которые находятся на подконтрольной территории. В судебном заседании также подняли стенограмму Верховной Рады во время голосования за Закон о санкциях, которая подтверждает этот тезис. Порошенко подчеркнул – применение санкций против него как гражданина Украины это грубое нарушение верховенства права и Конституции Украины.

"Конкретная формулировка – санкции могут применяться в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, которое находится под контролем юридического лица, или физического лица нерезидента, к иностранцам без гражданства. Когда мы применяли санкции по субъектам, которые постоянно находятся на оккупированной территории, в представлении Службы безопасности Украины должно было содержаться, что они нерезиденты, и есть высокая вероятность принятия гражданства другого государства. Только так", – отметил пятый Президент.

"Позиция абсолютно четкая. Если ты вводишь санкции к гражданину Украины, ты нарушаешь Конституцию, поскольку ты лишаешь конституционного права на защиту. Это внесудебное, внезаконное и неконституционное действие со стороны действующего президента. Это – разрушение системы права. Это построение авторитаризма, когда по собственной воле, за 10 минут можно лишить человека имущества, права, которое гарантировано Конституцией", – считает Петр Порошенко.

"Вред, который нанесен действиями президента Зеленского Украине, ее международному авторитету и конкретной помощи Вооруженным Силам, которую предоставляет Порошенко, трудно сосчитать. Надеюсь, что в январе все-таки этот фарс закончится и санкции будут выброшены на помойку, где им и место. Поскольку речь идет о Конституции, о принципе верховенства права. А принцип верховенства права – это наш входной билет в Евросоюз. Если он будет так осквернен, как это делает президент Зеленский, нам не видеть этой перспективы", – сказал адвокат Головань.

Адвокат Илья Новиков также констатировал, что одной из задач санкций против лидера "Евросолидарности" было блокирование политической деятельности: "пока мы сидели здесь, поступила информация, что партия "Слуга народа" планирует съезд и подготовку к новым выборам. Мы говорили, что таким образом президент Зеленский решает свою проблему с выборами. Сейчас оказывается, что мы были правы. Поэтому этот вопрос абсолютно актуален – может ли действующий президент, который находится на седьмом году своего пятилетнего срока, устранять любого своего конкурента путем введения санкций", – отмечает Новиков.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что первичный текст Указа с ошибками до сих пор находится на официальных сайтах президента и СНБО, и на его основании 13 февраля 2025 года другие органы начали применять ограничения в отношении лидера "Евросолидарности", в частности, блокирование банковских счетов и карточек.

Ранее пятый Президент заявил, что идеологом введения санкций против него был Андрей Портнов, а Офис президента реализовал его концепцию. "13 февраля, сразу же после заседания СНБО, во время посещения Хмельницкой АЭС Зеленский, стоя рядом с Галущенко, уволенным из правительства участником Миндичгейта, отмечал, что причиной санкций являются выведенные Порошенко миллиарды. 11-й месяц здесь варят воду в ступе, мы не услышали ни одного слова о миллиардах", – отметил пятый Президент.

Также суд несмотря на возражения представителей власти приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций. К материалам также приобщили документы Совета Европы и Европейского Союза, которые осуждают внесудебные санкции против лидера оппозиции.

На предыдущих заседаниях Верховного Суда адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие, которое дает возможность обходить закон.

Ранее на закрытом заседании суда коллегия судей рассматривала документы с грифом ДСП (для служебного пользования), на основании которых было принято решение СНБО. Как сообщил адвокат Илья Новиков, часть документов, предоставленных ответчиками, была сфальсифицирована. А представители власти заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.

Следующее заседание запланировано на 5 января 2026 года.