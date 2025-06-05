'В Москве поняли, что голые': Бессмертный оценил эффект от ударов СБУ и объяснил позицию Трампа по помощи Украине

Спецоперация "Паутина" в исполнении Службы безопасности Украины показала настоящий уровень уязвимости России. Если после атаки на аэродромы стратегической авиации случится еще несколько таких событий, Кремль столкнется с непоправимыми последствиями.

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При этом операция СБУ показала, что существенный результат можно достигнуть с помощью относительно небольших ресурсов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, сейчас саммит G7, саммит НАТО, а также Еврокомиссия и Европейский совет должны реально посмотреть на то, что происходит в войне России против Украины. Бессмертный отметил, что важно убедить президента США Дональда Трампа изменить позицию в отношении с РФ.

"Худшая же ситуация в Москве. Они поняли, что "голые". Если после аэродромов и Крымского моста случится еще несколько таких событий, то все можно "сливать воду". Потому что это может масштабироваться очень быстро за относительно небольшие ресурсы. Это означает, что этим летом система континентальной и глобальной безопасности будет меняться очень быстро. Нужно, чтобы нашлись люди, которые смогут объяснить Трампу – хоть в комиксах, хоть в мультиках, – что его действия больше всего вредят именно Соединенным Штатам", – заявил Бессмертный.

Также украинский дипломат спрогнозировал, какую позицию выберет Трамп в вопросе продолжения оказания военной помощи Украине. Бессмертный считает, что все завершится по схеме: "Платите – и я буду поставлять".

Напомним, Путин жаловался президенту США на сход поездов с рельсов в нескольких регионах РФ, на украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня в ходе операции СБУ "Паутина", а также на украинско-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.

В частности, диктатор заявил республиканцу, якобы Украина "несет ответственность за сход поездов". При этом Ушаков отметил, мол, Россия "не поддалась" и присутствовала на переговорах в Стамбуле, несмотря на "провокации" Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до телефонного звонка с российским диктатором американский лидер Трамп согласился, что Путин, "играя с огнем", не хочет заканчивать войну против Украины. Он предположил, что тот, вероятно, намеренно затягивает переговоры.

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