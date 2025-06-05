Кремль ведет отдельные переговоры с НАТО и Вашингтоном, за спиной Украины, с целью ее разделения. Интервью с Бессмертным

На очередной встрече в Стамбуле Россия представила Украине "меморандум о мире", в котором изложила свои условия для прекращения огня и заключения мирного соглашения. При этом российская позиция фактически остается неизменной Москва по-прежнему отвергает требование президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня, а ее "предложения" являются фактическим ультиматумом о капитуляции Украины и прямой дорогой к тому, чтобы в недалеком будущем захватить ее полностью. Здесь надо напомнить, что Трамп ранее посоветовал диктатору РФ Путину, по собственным словам американского лидера, предоставить такой документ, который Украина и европейцы не будут готовы отклонить буквально с первого пункта. Как видим, Путин проигнорировал эту просьбу.

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После такого развития событий возникает вопрос – подтолкнет ли российский отказ американскую администрацию к более глубокому вовлечению в мирный процесс и давлению на Москву. На прошлой неделе Трамп дал российскому диктатору двухнедельный срок, пригрозив "ответить немного по-другому", если он придет к выводу, что российский лидер тянет время. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, заявил, что намерен добиться введения новых санкций против России до саммита "Большой семерки", который будет проходить в Канаде 15-17 июня.

Республиканец и демократ Ричард Блюменталь встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявили, что будут продвигать законопроект о введении масштабных вторичных пошлин против всех стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран. Авторы законопроекта о "сокрушительных" санкциях против России в сенате также побывали во Франции, где обсуждали с французскими министрами и президентом Эммануэлем Макроном ускорение этой инициативы в координации с Европой. Более того, к решительному Сенату присоединился и спикер Палаты представителей Джонсон, который также поддержал усиление санкций против РФ.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Имеем в Стамбуле очередную встречу, которая в принципе, ни к чему не привела и привести не могла. Встретились, договорились по некоторым гуманитарным вопросам – что хорошо. Но меморандум, который предоставили россияне – это о затягивании времени и дальнейшей войне, а не о прекращении огня. Уже после первого пункта этот текст можно, так сказать, не читать, ведь в нем говорится о международно-правовом признании того, что в состав РФ вошли Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонские области Украины. Также меморандум призывает к полному выводу с территории этих регионов украинской армии, кардинальное ее уменьшение и далее по тексту ранее озвученных путинских требований и "первопричин". Россияне и украинцы в Стамбуле собираются, чтобы порадовать зрителя в Белом доме?

– Первое и самое важное то, что эта бумажка, к сожалению, которую я не могу назвать документом, носит ультимативный характер. Это не капитуляция, а попытка захвата Украины путем разоружения, через ликвидацию армии. Задайте себе вопрос: кто будет определять численность армии, ее технические параметры, оперативно-тактические инструменты и т.д. Как только вы задаете этот вопрос – понимаете, что речь идет о внешнем управлении. Документ что-то декларирует, но главное - механизм реализации. То есть, это попытка ликвидации Украины, ее захвата.

Начиная с первого пункта, речь идет о вещах, которые прямо нарушают Устав ООН – территориальную целостность, суверенитет. В Москве хорошо понимают, что в Украине ни президент, ни парламент, ни правительство не имеют права принимать подобные решения только референдум. И даже попытки обсуждения подобных вопросов являются уголовными преступлениями. Берешь первый пункт – и понимаешь, что это мина под украинскую государственность и под институты власти. Потому что подобные темы – это уже действия с признаками преступления. Поэтому реакция должна быть однозначной: "нет" – и точка. Это противоречит международному праву, Конституции и является преступлением. Закрыли тему.

Есть еще другой аспект. Я ожидал, что в документе будут указаны так называемые "первопричины" – по Украине, НАТО, США. Но две другие составляющие - НАТО и США были вынесены за скобки. Это означает, что Кремль ведет отдельные переговоры с НАТО и Вашингтоном, за спиной Украины, с целью ее разделения. И это нужно четко понимать. Потому что если бы Россия рассматривала их в единстве, она бы упомянула о НАТО и США в документе. Но их там нет – значит, какие-то "шепотки" происходят. Если НАТО не пойдет на это – хорошо. Но поведение Трампа теперь для меня понятно. За спиной Украины идут кулуарные разговоры. Обратите внимание: в меморандуме не упомянуты Соединенные Штаты, не говорится о выводе американских войск из Центральной и Восточной Европы, о выводе ядерного оружия, ракет и т.д. Это сделано намеренно. Это провокационный механизм: сначала руками Америки рвать Украину, потом – Европу, а потом - мировой порядок, то есть Соединенные Штаты. Потому что в основе всех трех направлений – разрушение мирового порядка ради доминирования оси зла: Москва, Пекин, Тегеран. Поэтому Украина должна выдержать эту позицию. Переговоры - это трек для успокоения Дональда Трампа. Но позиция должна быть четкая: вот Устав ООН, вот Конституция Украины.

– При этом россияне добавили к меморандуму еще и то, что решение должен утвердить Совбез ООН...

– Это московское "кино". Будапештский меморандум тоже был одобрен Совбезом. И, кстати, там есть пункт, где Украина подтверждает обязательства не разрабатывать, не размещать и не транспортировать ядерное оружие. Теперь Украина может и не подтверждать. Знаете почему? Потому что согласно Венской конвенции о праве международных договоров, выход одной стороны из многостороннего соглашения может означать завершение действия такого соглашения. Если Украина захочет - она так и будет трактовать. Если другие не хотят собираться, не хотят пересматривать условия - значит, соглашение недействительно. И мы свободны.

– То есть разговоры о том, что Украина может вернуть ядерное оружие - это не совсем фантазии?

– С точки зрения права – нет. Посмотрите на ядерную доктрину Великобритании. Они создали фонд в 15 миллиардов фунтов на производство новых ядерных зарядов и их размещение под водой и в воздухе – то, чего раньше не делали. Это означает: ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) можно считать мертвым. Он требовал: прекратить производство, распространение и начать разоружение. А теперь имеем первое решение: "Прощай, ДНЯО". Если так пойдет дальше, каждая страна, которая захочет, получит право действовать свободно.

– Что будет с давлением на Россию из-за нежелания идти на уступки? Государственный секретарь Марко Рубио говорил, что американцы "хотят посмотреть, способны ли россияне отказаться от того, что в Америке называют максималистскими условиями России, а американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня". Как это услышал Путин, мы уже отметили. И что же имеем. На 4 июня Трамп не сказал лично ни слова об урегулировании, хотя раньше и дня не было, чтобы он не прокомментировал это направление. Только Белый дом накануне заявил, что "Трамп оставляет за собой возможность применения жестких экономических санкций против России и готов использовать их при необходимости, но остается положительно настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта в Украине". на ваш взгляд президент США все же хочет перезагрузки отношений с Россией больше, чем мира в Украине?

– Надо разделять Трампа и Америку. Более точно – Трампа и правительство США. Еще точнее – Трампа и Конгресс. Очевидно, что Трамп сейчас будет молчать. Он, как и московский фюрер, ждет саммитов – ЕС, НАТО и Европейского Совета. Эти три события определят дальнейшую позицию. Он не может сейчас принимать решения - это не его стиль. Решения Трампа мотивируются: деньгами и эмоциями. Он что-то рефлексировал на обстрелы, но сейчас – нет, потому что не видно картинки. Ожидать резких действий бесполезно, их не будет в ближайшее время. При этом Трамп видит, что Украина начала действовать. Но он не воспринимает это как факт - только эмоционально. Он ждет реакции Москвы, действий Европы. Он не знает, как поведут себя Конгресс и Сенат.

Wall Street Journal недавно написала редакционную статью, где указано: "Не думайте, что сенаторы - это цветочки в вазоне". Даже спикер Палаты представителей поддерживает санкционный документ. Но ситуация не до конца ясна. Потому что Трамп играет с пошлинами. А если Сенат нанесет удар, он ничего не сможет сделать. Более того, суд уже отменил некоторые его пошлины, оставив только те, что в пределах компетенции. Если же Конгресс примет санкционный закон – Трамп окажется в сложной ситуации. Поэтому сегодня Украина должна сосредоточить деятельность на Сенате, Палате представителей и правительстве США. И фактом этого давления заставить Трампа изменить позицию.

– Вы уже отметили, что спикер Палаты представителей Джонсон поддержал усиление санкций против России. Это действительно новый поворот, поскольку мы все это время слышали о поддержке санкций в Сенате, но сомневались относительно Палаты. Резкое изменение позиции Джонсона – это отмашка от Трампа или его самодеятельность?

– Прежде всего важно, что Конгресс проявляет настойчивость. Известно, что и Джон Тун, лидер сенатского большинства, и пресс-секретарь администрации Трампа Каролина Левит высказались относительно санкций. Она заявила, что Трамп использует аргумент санкций тогда, когда посчитает это целесообразным. А эта фраза означает, что пока Трамп не поддерживает идею санкций. Но сам факт обсуждения этой темы как в Палате представителей, так и в Сенате, и наличие 82 голосов в Сенате, а также заявление спикера Майка Джонсона о наличии поддержки в Палате представителей – все это свидетельствует о том, что Трамп демонстрирует, в том числе и Москве, что процесс идет. Он как бы демонстрирует, что у него до сих пор "вожжи" в руках. Но это неправда. В Сенате он уже потерял влияние. Пока он сохраняет определенный контроль в Палате представителей. И здесь важно, чтобы не произошло срыва ни в Сенате, ни в Палате. Потому что Трамп может "пришпорить" ситуацию и тем самым обвалить высокую вероятность принятия законопроекта. Сейчас видно, что в окружении Трампа есть семья, которая сдерживает его в этой позиции. И еще несколько людей вроде Уиткоффа, которые близки к нему, но их влияние ослабевает.

Что может быть сигналом, что Трамп готов двигаться в этом направлении? Это кадровые изменения. Трамп не любит брать на себя ответственность. Он не делал этого в первой каденции. Еще один момент – дискуссия: на мой взгляд, сейчас они осуществляют информационный срез и видят, что ситуация склоняется в сторону Украины. Поэтому начинается выравнивание этого вопроса.

– Что касается помощи. В ЕС опасаются, что Трамп на саммите G7 с 13-15 июня будет угрожать прекратить военную помощь Украине и шантажировать этим ЕС, сообщает Financial Times. Это может быть использовано как инструмент давления на европейцев по другим вопросам, включая торговлю и оборону. Издание приводит слова Жозепа Борреля, бывшего главного дипломата ЕС, который отмечает, что "Трамп может более чем реально сказать: "если вы не дадите мне хорошую торговую сделку, то мы не будем поддерживать Украину", или "если вы заставите меня поддержать Украину, то мы усилим наши требования к вам увеличить ваши военные расходы для НАТО". Высокопоставленные чиновники ЕС уже обсудили худшие сценарии и среди них достаточно вероятным является - полномасштабная торговая война с тяжелыми последствиями для экономического роста, а также быстрый вывод из Европы американских войск.

– Во-первых, уменьшение военного присутствия США в Европе – очевидная перспектива. Часть контингента действительно будет выведена. И я вам скажу: на некоторые аспекты – слава Богу. Потому что, как показали недавние учения, часть этих войск – просто статисты. Добавьте к этому проект Трампа по созданию "защитного купола" над США, на который потратят 170 миллиардов! И это только начало. Реальная сумма – это будут триллионы. В то время как реальные потребности – совсем другие. Все это разлетится, как перья. Они не понимают, что когда в Моссаде говорят: "атакой дронов Украина пишет новую тактику войны" – то это правда. То, что происходит последние недели – это не "пейджеры" (условно говоря), а совсем другой взгляд на войну. Это десятки миллиардов, но не в сторону увеличения расходов, а в сторону оптимизации. И теперь все - и друзья, и враги, спрашивают себя: "А что мы вообще делаем?"

Хуже всего же ситуация в Москве. Они поняли, что "голые". Если после аэродромов и Крымского моста случится еще несколько таких событий, то все, можно "сливать воду". Потому что это может масштабироваться очень быстро, за относительно небольшие ресурсы. Это означает, что этим летом система континентальной и глобальной безопасности будет меняться очень быстро. Нужно, чтобы нашлись люди, которые смогут объяснить Трампу – хоть в комиксах, хоть в мультиках, – что его действия больше всего вредят именно Соединенным Штатам. И саммит G7, и саммит НАТО, и Еврокомиссия, и Европейский совет – все они должны "стряхнуть с себя пыль" и посмотреть на то, что реально происходит в войне России против Украины.

–Возвращаясь к вопросу помощи: Трамп будет "торговаться", или для него это уже решенный вопрос - прекратить помощь Украине?

– Все завершится по схеме: "Платите – и я буду поставлять".

– То есть на это мы можем рассчитывать?

Да. То, что президент Украины озвучил эту мысль, означает, что на это настроена и Европа. А значит, есть фонды и Трамп на это согласится.

– А если, к примеру, Путин скажет: "Дональд, это нам не подходит. Это выглядит некрасиво, это плохо для нас"?

– Тогда будет еще лучший вариант – Европа будет производить самостоятельно. Дискуссия, которая велась до этого времени, была примерно такая: "А зачем нам этот Трамп? Мы сами будем производить и поставлять".

– Относительно того, что вы сказали, мол, надо объяснять Трампу ситуацию дальше. Вот будет возможность: 5 июня, немецкий канцлер Фридрих Мерц посетит Вашингтон. Там он встретится с президентом США в Белом доме. Одна из тем переговоров – война России против Украины и способы ее завершения Ваш прогноз: Мерц – тот человек, который способен объяснить Трампу, что происходит и что ему действительно надо делать?

– Давайте представим картинку. Овальный кабинет. Театральная сцена, которую мы видели во время встречи Зеленского с Трампом. Подобное было с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. А еще с президентом Сальвадора. Возможен ли такой спектакль с Мертвецом? Нет. Потому что Мерц не из тех, кто подбирает слова. Во-вторых, он смотрит на Трампа сверху и физиологически, и интеллектуально. Это, возможно, единственный политик, который может остановить Трампа даже буквально, когда тот пожимает руку так, что люди едва не падают. Мерц может дернуть в ответ. И еще и крепче. Он не просто политик – он был топ-менеджером BlackRock, крупнейшей инвестиционной компании США. Стал бизнесменом благодаря США. И теперь он способен поставить Трампа на место.

Я могу с уверенностью сказать, что эта пауза в поведении Дональда Трампа, его молчание и дистанцирование – это результат не только внутриамериканских факторов. Один из ключевых факторов – именно появление Фридриха Мерца и его телефонные разговоры с американским истеблишментом. Он, может, и грубоват в быту, у нас бы сказали – "необтесанный". Но этой "неотесанной доской" он иногда так "по лицу может заслонить", что даже Трамп почувствует. И что важно, президент США уже не позволяет себе лаять на Германию, как раньше. Потому что он знает: с Мерцем не пройдет. У него нет внутреннего ресурса для конфронтации с таким типом политиков. И знаете, Германии просто повезло с Мерцем. Что будет дальше – увидим. Но именно он способен вернуть Германии ее настоящую роль – ключевую политическую силу Европы. У него нет комплекса вины, как у экс-канцлеров Германии Меркель или Коля. Это новое поколение, новое видение мира. И это шанс не только для Германии, но и для всей Европы.