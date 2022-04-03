В Минобороны РФ заявили, что по просьбе Эрдогана к Путину откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев из Мариуполя

В Мариуполе 3 апреля откроют гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из отдельных районов города. Такое решение принято в соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что коридор с Мариуполя в Бердянск будет открыт с полуночи 3 апреля, а ВС РФ "гарантируют соблюдение режима тишины".

При этом в министерстве рашистов заверили, что из Бердянска иностранцы смогут отправиться в любом направлении: или в оккупированный Крым, или на подконтрольные Киеву территории, а также морским транспортом по избранным направлениям.Также Россия "готова обеспечить работу эвакуационных судов в порту Бердянска".

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"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", – заявили в министерстве страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили о готовности выделить морские суда для эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя. Переговоры на этот счет Анкара уже ведет с Киевом и Москвой. Также там призвали Россию немедленно прекратить огонь.

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