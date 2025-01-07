Спецпосланник Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Украину – Reuters

Назначенный избранным президентом США специальный представитель по вопросам Украины и России Джозеф Кит Келлог отложил визит в европейские столицы, в частности Киев. Скорее всего, поездки состоятся уже после инаугурации Дональда Трампа.

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Об этом 7 января сообщило агентство Reuters. Журналисты ссылаются на собственные источники, а в команде республиканца ситуацию пока не комментировали.

Известно, что визит Кита Келлога в Украину планировался на начало января. Он должен был бы встретиться с чиновниками в Киеве, а перед этим – посетить Рим и Париж.

Анонсировалось, что на встречах спецпосланник Трампа сосредоточится на "установке фактов", а не на активных переговорах. Главной целью его поездки называли стремление выяснить позиции ЕС по развертыванию в Украине своих войск.

Причины отложения поездки неизвестны. Источники Reuters указывают, что Кит Келлог, скорее всего, приедет в Украину и другие европейские страны уже после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Напомним, что 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога на должность специального посланника войны в Украине Трамп назначил 27 ноября 2024 года. Вскоре в медиа начали появляться публикации на тему "мирного" плана дипломата по завершению войны в Украине. В частности, он выступал за прекращение огня по текущей линии боевых действий. А еще говорил, мол, продолжать оказывать военную помощь Украине нужно только в том случае, если она согласится сесть за стол переговоров. Кроме того, план Келлога предусматривал отложение вопроса о членстве Украины в НАТО, возвращение Киевом временно оккупированных территорий только дипломатическим путем. В то же время он допустил снятие санкций с РФ, если Кремль подпишет мирное соглашение, которое устроит Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Кит Келлог заявил, якобы Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого и безопасного мира" в Украине. По его словам, прекращение убийств украинцев станет одним из приоритетов новой администрации в Белом доме.

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