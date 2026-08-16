Министерство иностранных дел России отреагировало на запланированную передачу Украине американских ракет и артиллерийских боеприпасов из турецких арсеналов. Там поступок Анкары назвали "открытием ящика Пандоры".

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Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Передачу уже одобрили в Госдепартаменте США.

Что известно

По словам пресс-секретаря кремлевского дипведомства Марии Захаровой, действия Анкары и Вашингтона, которые "используют миротворческую риторику" и одновременно поставляют оружие Украине, "неизбежно подрывают взаимное доверие" на фоне неоднократных заверений Анкары в том, что Турция избегает поставок Украине летального оружия.

"И это при том, что речь идет о странах, которые претендуют на особую роль в урегулировании украинского кризиса, которые заявляют о приоритетности поиска политико-дипломатического решения", – цинично заявила Захарова, подчеркнув, что "ущерб" от таких поставок "неизбежен".

Чиновница также добавила, что военная помощь, якобы, "неспособна как-то серьёзно повлиять на развитие "СВО" по российскому сценарию", но это приведет к "серьезным потерям в двусторонних отношениях РФ с Вашингтоном и Анкарой".

Что предшествовало

На прошлой неделе Госдеп сообщил Конгрессу о намерении разрешить Турции передать Украине из собственных запасов:

12 пусковых установок M270 MLRS;

более 70 ракет M39 ATAСMS;

снарядов M26 с кассетными боевыми частями;

47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов M509A1.

Как сообщал OBOZ.UA, правозащитная организация Human Rights Watch призвала Конгресс США не передавать Украине устаревшие кассетные снаряды из турецких запасов. Там подчеркивают, что причиной являются повышенные риски для гражданского населения, в то же время в Госдепе отмечают, что они необходимы Украине для усиления огневой поддержки в войне против России.

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