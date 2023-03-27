В МИД ответили ООН на упреки в отношении УПЦ МП: свобода не тождественна деятельности, подрывающей нацбезопасность

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки со стороны ООН в отношении обысков в помещениях УПЦ Московского патриархата. Там подчеркнули, что в Украине гарантируется свобода вероисповедания, однако свобода не равна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность.

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Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь МИД Олег Николенко 27 марта. Он напомнил, что в своем недавнем отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП якобы могут носить "дискриминационный характер".

"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", – написал дипломат в своем Facebook.

Николенко также призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на конкретных фактах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ провела ряд обысков в помещениях УПЦ Московского патриархата, обнаружив множество запрещенных предметов. В частности, на некоторых объектах даже нашли оружие.

– По словам украинского омбудсмена, в УПЦ МП манипулируют правами верующих, прикрывая свои преступления. 23 марта Дмитрий Лубинец встретился с представителями ООН в Украине.

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители Московского патриархата должны покинуть территорию лавры до 29 марта.

– В епархии УПЦ МП выступают против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что для выселения якобы нет юридических оснований.

– Митрополит УПЦ МП Павел пригрозил, что "будет бороться до последнего". Власти Украины он назвал "гонителями церкви и внуками революции".

– Монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры.

– 20 марта члены синода УПЦ МП пришли к Офису президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и донести свою позицию. С представителями церкви встретились сотрудники ОП.

– С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили вход в пещеры Киево-Печерской лавры. Миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

– Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности с призывом содействовать процессу освобождения монастыря "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.