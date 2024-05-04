В мэрии Парижа устроят прием для спортсменов сборной Украины, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь с рабочим визитом в Париже, сообщил, что мэр столицы Франции намерена устроить прием для чествования и поддержки украинской сборной.

Об этом глава столицы Украины сообщил на видео в своем Telegram.

"Париж активно готовится к Олимпийским играм. И в центральных локациях города смонтировали конструкции временных стадионов. Мэр Парижа Анн Идальго, выступающая против участия российских и белорусских спортсменов, собирается устроить в мэрии отдельный прием для чествования и поддержки украинской сборной", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Париж за поддержку.