В Лондоне Зеленский и Стармер обсудили стратегический диалог между Украиной и Британией по восьми направлениям: все подробности

Во вторник, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон. Во время встречи с премьер-министром Киром Стармером они обсудили стратегический диалог между Киевом и Лондоном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Диалог закладывает всеобъемлющую основу для достижения общих целей Украины и Великобритании с дальнейшим укреплением двусторонних отношений.

Что обсуждали Зеленский и Стармер

Стратегический диалог между Украиной и Великобританией охватывает восемь направлений: безопасность, торговлю, транспорт, энергетику, юстицию, науку, культуру ивнешнюю политику. Он обеспечивает выполнение обязательств, закрепленных в знаковом Стороннем партнерстве, Соглашении о стратегическом партнерстве 2020 года и двустороннем Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности 2024 года.

Политика, урегулирование конфликта и стабилизация

Киев и Лондон обязуются координировать внешнеполитические приоритеты, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины и обеспечение взаимной безопасности, восстановления и роста.

К этим приоритетам входит координация деятельности по:

активной поддержки участия Украины в мирных переговорах под эгидой США;

поддержки усилий для достижения справедливого и длительного мира в Украине через обеспечение лидерства Великобритании в Коалиции желающих;

разработки системы политически и юридически обязательных гарантий безопасности и планов относительно будущего развертывания Многонациональных сил в Украине;

поддержки Вооруженных сил Украины;

возвращение депортированных детей;

укрепление энергетической безопасности Украины;

выполнение амбициозной программы реформ и взаимодействия с США, Глобальным Югом и в международных организациях.

Оборона и безопасность

Лондон будет продолжать предоставлять Украине долгосрочную военную поддержку в соответствии со своим обязательством предоставлять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030/31 года и столько, сколько будет необходимо для поддержки Украины.

Также Великобритания будет продолжать поддерживать потребности Украины в области ПВО через свое лидерство в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а также свой предыдущий финансовый вклад в рамках инициативы PURL, что является крайне важным для укрепления устойчивости Украины, в частности ее противовоздушной обороны.

Противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству

Украина и Великобритания будут поддерживать совместные усилия путем обмена информацией из открытых источников, поддержки стратегических коммуникаций и программ укрепления устойчивости. Также стороны будут усиливать сотрудничество для противодействия российской дезинформации и нейтрализации связанных с Кремлем структур, которые играют ключевую роль в обеспечении информационных кампаний России.

Энергетика и климат

Лондон поддержит Киев в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры и подготовке к следующей зиме. Это охватывает взаимодействие с Фондом энергетической поддержки Украины, поддержку Офиса "зеленого" перехода и углубление технических партнерств.

Юстиция и ответственность

Украина и Великобритания остаются преданными привлечению России к ответственности за агрессию в Украине. Стороны обязуемся расширять долгосрочное сотрудничество по трансформации и устойчивости сектора юстиции Украины.

Киев и Лондон также продолжат работать совместно с международными партнерами для содействия одобрениюРасширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины и обеспечения его долгосрочной устойчивости и доверия к нему.

Наука, технологии и инновации

В 2026 году Украина и Великобритания будут стимулировать экономический рост на основе инноваций путем углубления сотрудничества между космическими агентствами через новый Меморандум о взаимопонимании по мирному использованию и освоению космического пространства, а также расширение сотрудничества в космическом секторе, в частности через совместные двусторонние и многосторонние проекты.

Обе стороны также укрепят сотрудничество в области кибербезопасности и ИИ, включая усилия по поддержке ответственного развития и использования технологий ИИ.

Великобритания продолжит программу DIGIT, помогая правительству Украины внедрять цифровые инновации для обеспечения более оперативного, прозрачного и эффективного предоставления услуг и стимулирования устойчивого экономического восстановления.

Социокультурные связи, миграция и спорт

Украина и Великобритания будут продолжать реализацию программы школьного партнерства через Британский совет, работу Культурной комиссии "Великобритания – Украина", а также выполнение обязательства по содействию учебным и образовательным обменам для украинской молодежи, университетов и сохранению украинского культурного наследия .

Великобритания продолжит трансформацию обучения английскому языку в Украине путем подготовки еще тысяч учителей и госслужащих по всей стране.

Экономика и торговля

Диалог направлен на поддержку роста двусторонней торговли и укрепление транспортных связей, что является основой экономического роста.

Вместе Украина и Великобритания продолжают продвигаться в выполнении инициатив по улучшению доступа к страхованию военных и невоенных рисков, восстановлению рынков капитала Украины, поддержке благоприятной бизнес-среды в Украине и укреплению нормативно-правовой среды для бизнеса с целью ускорения инвестиций в проекты восстановления и реконструкции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл с официальным визитом в Лондон. Там глава государства ужевстретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ.

