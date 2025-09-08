8 сентября в Лондоне, во время Саммита Свободы, состоялся Украинский форум оборонных инноваций, организованный при поддержке National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI. Участники из Украины и Великобритании обсудили ключевые вызовы масштабирования оборонного производства и барьеры для инвестиций в сектор.

Другу панель форуму відкрив член Президії NAUDI та генеральний директор компанії Українська Бронетехніка Владислав Бельбас. Він наголосив, що попри прорив у сфері виробництва БПЛА та безпілотних систем, українській оборонній галузі гостро бракує фінансування.

"Наші потужності вже сьогодні перевищують обсяг державного оборонного замовлення в пʼять разів. Але без фінансової підтримки ми не можемо масштабуватись", — заявив Бельбас.

Він підкреслив, що ставка на іноземні поставки у 2022–2023 роках була помилковою: частина озброєння надходила із запізненням, через що Україна втрачала можливості внутрішнього виробництва. На його думку, країна має суттєву перевагу перед Заходом — реальний бойовий досвід і здатність працювати навіть в умовах відключень чи обстрілів. Водночас потрібні дієві механізми, які б поєднали західне фінансування з українськими виробничими спроможностями. Одним із таких інструментів він назвав програму SAFE, яка досі не була повноцінно імплементована.

"Наші технології перевірені в боях. Ми знаємо ціну кожному євро, долару й фунту, вкладеному в оборону", — підсумував він.

Голова з розвитку оборонного бізнесу найбільшої індустріальної асоціації Великої Британії ADS Саймон Леві підтвердив, що інвестиції в український ОПК і досі стикаються з численними перешкодами — від суворих правил боротьби з відмиванням коштів до складнощів із банківськими переказами. Водночас він відзначив появу нових можливостей, зокрема участь Європейського інвестиційного банку та британського державного фонду у підтримці оборонної сфери.

"Інвестори повинні дивитися не лише на сьогоднішню війну, а й на те, що буде після неї. Україна буде в унікальному становищі для експорту оборонних технологій", — сказав Леві.

Бельбас також закликав західні уряди переглянути підхід до інвестицій: на його думку, сьогодні в Європі рішення ухвалюють за логікою мирного часу, коли рахується економічна доцільність, а не безпекові потреби.

"Потрібно вкладати стільки, скільки потрібно. Тому що військова сила — це не економічна опція. Це фундамент виживання", — наголосив він.