В Латвии назвали сумму, которую выделят на инициативу PURL для закупки американского оружия для Украины

Правительство Латвии приняло решение о выделении средств на закупку вооружения для украинской армии. Оборудование будет приобретаться у Соединенных Штатов в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Латвии предусмотрела на эти цели 10 миллионов евро. Об этом в социальной сети Х сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня.

По информации главы латвийского правительства, в рамках фонда PURL страна выделит 10 миллионов евро на поддержку Украины. Такое решение в правительстве приняли 17 февраля.

Силиня заявила, что эти деньги будут использованы для закупки оружия и техники, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессиию.

"Закупки будут осуществляться у Соединенных Штатов, нашего стратегического партнера, что обеспечит надежную и качественную помощь. Вклад Латвии составляет 0,25% ВВП, что подтверждает нашу поддержку Украины", – написала премьер-министр.

Суть программы PURL

Программа Prioritized Ukraine Requirements List – это механизм, по которому США передают Украине технику со своих складов, а себе заказывают новую, более современную взамен старой. Деньги, выделенные Конгрессом под помощь Украине, на самом деле остаются в Штатах. На них американские оборонные заводы (Lockheed Martin, Raytheon и др.) производят абсолютно новое оружие для самой армии США.

Украина получает оружие в кратчайшие сроки, а США обновляют свой собственный арсенал за счет бюджетных вливаний из стран НАТО.

Напомним, правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники Deep Strike.

