''В Кремле уже готовятся к определенным событиям'': Данилов заявил, что РФ попытается пойти ва-банк в войне против Украины

Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, то есть поставит все на достижение своих целей в войне против Украины. Ведь растягивать ее на долгое время агрессору уже не позволяют внутренние проблемы.

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На это указал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, два-три месяца для нас будут сложными и решающими.

"Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы", – пояснил он.

В то же время подчеркнул, что в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться перед россиянами хотя бы об "успехах" оккупационных войск за год войны. В том числе и потому, что российское руководство очень "любит даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил Данилов.

Ранее он отметил, что российской армии пришлось изменить тактику запуска ракет по Украине. Причиной послужило то, что все больше снарядов начали не долетать и падать на территории самой РФ.

Кроме того, секретарь СНБО заявил: есть много признаков того, что Россия готовится к "определенному обострению" уже в феврале 2023 года.

Он сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит встречи с европейскими деятелями, чтобы заставить Украину подписать мирные соглашения со страной-агрессором, похожие на Минские договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка считает, что новые расстановки руководства российских оккупационных войск в Украине свидетельствуют об изменении у диктатора Владимира Путина подхода к управлению войной. Разведчики отметили, что ситуация в Украине для оккупантов становится все более серьезной и не отвечает стратегическим целям РФ.

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