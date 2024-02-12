Сегодня НАБУ пришло с обысками к Сергею Пашинскому, непосредственному "движку" создания "Нептуна", "Стуги", "Ольхи", САУ "Богдана" и многих других видов вооружения. Пришли по делу 2015 года (сейчас 2024-й, если что), из которого следует, что Пашинский незаконно конфисковал принадлежавшее Курченко топливо и передал его государству. Да, звучит абсурдно, но сущность дела именно такова.

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Вам може подобатись Пашинський, вам може не подобатись Пашинський, ви можете ненавидіти Пашинського або бути від нього в захваті, але коли приходять з обшуком по справі, якій майже десять років, то це означає лише одне: була дана команда "зверху", а фактів злочину немає. Тому достається з поличок щось, ну хоч щось, з цього "щось" здувається пилюка, і з закритими очима починається процес. Кейс Мазепи всі бачили? Ну ось.

Мені огидно, що НАБУ, на яке покладали так багато надій наші західні партнери, перетворилося на банальне бюро виконання політичних замовлень. Планувалося стояти на захисті закону, а доводиться стояти на захисті Курченка. Фу.

А в Кремлі знову свято. Багато свят у них останнім часом.