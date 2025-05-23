В Кремле сделали ставку на 'русский национализм': в ISW объяснили, какие идеи навязывают россиянам

В России при содействии российского диктатора Владимира Путина взялись за формирование неформальной государственной идеологии, основанной на русском национализме. В рамках этой идеологии Россия ставится в оппозицию к Западу, нашли в ней место также "традиционные ценности", "духовность" и вымышленная "тысячелетняя государственность", эта идеология должна способствовать милитаризации государства и "объединению" российского населения.

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От некоторых российских чиновников уже звучат призывы включить эту идеологию в российскую конституцию. Подробности раскрыли в свежем материале Института изучения войны (ISW)

Своеобразную "декларацию" будущей неформальной государственной идеологии, основанной на русском национализме, которая позиционирует Россию в оппозиции к Западу и направлена на милитаризацию и объединение российского населения, Путин провозгласил 22 мая на "сценарной церемонии награждения" в Кремле.

Диктатор заявил, что "тысячелетнюю государственность" образованной в 1991 году РФ питают "крепкие семейные основы" и "традиционные ценности". По словам Путина, развязавшего кровавую войну против Украины, "важнейшей" задачей России, оказывается, является "сохранение своего народа, культуры и духовности".

Во время церемонии диктатор, в частности, вручил награду священнику РПЦ, тот же поблагодарил Путина за "защиту русской традиционной культуры, духовности и языка". Он заявил, что чествование Россией ее вклада в победу во Второй мировой войне учит российскую молодежь и тех, кто принадлежит к "русскому миру" защищать Россию и любить ее культуру и духовные основы.

"Русский мир" – это геополитическая концепция, которую продвигает Кремль, с аморфными параметрами, которые широко охватывают тех, кто живет за пределами России, но определенным образом связан с русским языком, культурой, православием и СМИ", – уточнили в ISW.

Еще один нагородженей в тот день, генеральный директор Российского государственного исторического музея Алексей Левикин, в своей речи заявил, что многие страны, враждебные России, строят свою политику и идеологию на фальсификации исторических событий и фактов. А награжденный директор школы боевых искусств выдал, что Россия всегда доказывает, что ее бойцы являются лучшими на полях сражений и спортивных аренах.

Аналитики также обратили внимание на изменение риторики российского диктатора, которая отныне имеет ощутимый "крен" именно к российскому национализму – без учета многонациональности и мультикультурности Российской Федедерации.

"Путин заметно пропагандировал российский национализм, подчеркивая духовность и тысячелетнюю историю России, а также награждая только русского православного священника, но не представителей других конфессий, несмотря на то, что российское государство официально считает русское православие, ислам, иудаизм и буддизм "традиционными" религиями России. Путин ранее отмечал вклад этнических и религиозных меньшинств в развитие России на громких мероприятиях и часто пропагандировал гражданскую российскую идентичность и национализм. Отход Путина от этой риторики на громком мероприятии 22 мая может быть попыткой успокоить все более провоенное российское ультранационалистическое сообщество", – говорится в материале.

Аналитики также предположили, что вся церемония и все выступления награжденных призваны помочь Путину усилить создание неформальной государственной идеологии, основанной на закреплении убеждения, что Запад настроен победить Россию – и этим оправдать "будущий военный конфликт против Запада перед российской общественностью".

Российский диктатор объявил 2025 год "годом защитника отечества". И развитие неформальной российской националистической идеологии, считают в ISW, обеспечивает идеологическую основу для постоянных усилий Кремля по формированию нового кадрового состава лояльных элит, включающего избранных ветеранов полномасштабного вторжения России в Украину.

"Путин, вероятно, расширит усилия по объединению российского общества против мнимой угрозы со стороны Запада и развития элитного класса милитаризованных националистов, чтобы гарантировать, что любой преемник будет воплощать аналогично агрессивные и опасные идеалы, которые увековечивают вечный конфликт с Западом и НАТО", – отметили авторы аналитического материала.

С идеей закрепления в конституции РФ неофициальной государственной идеологии, основанной на русском национализме, выступил также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин – один из самых откровенных российских ультранационалистов в ближайшем окружении Путина.

В интервью кремлевскому новостному агентству ТАСС, опубликованном 22 мая, Бастрыкин выдал, что Россия "построена на традиционных ценностях", таких как патриотизм, служение Отечеству и крепкая семья, и что эти традиционные ценности должны лежать в основе российской "национальной идеи". По его словам, Россия должна закрепить эту "национальную идею" в своей конституции. Бастрыкин также отметил необходимость России защищать и сохранять свое "историческое наследие" с помощью правовых рамок.

"Бастрыкин регулярно публично выражает заинтересованность в неформальной российской государственной идеологии, основанной на российском этнорелигиозном национализме и оппозиции к Западу, в отличие от других высокопоставленных чиновников России. Конституция России, в частности, запрещает принятие формальной государственной идеологии", – уточнили аналитики.

Интересно, что еще 19 мая на полях Санкт-Петербургского международного юридического форума заместитель спикера Госдумы РФ Петр Толстой предположил, что в будущем российская конституция может претерпеть изменения. Впоследствии на эту идею на том же форуме отреагировал председатель комитета Думы по вопросам государственного строительства и законодательства Павел Крашенинников, отметив, что Конституция России "соответствует современным реалиям" и не требует изменений. В тот же день спикер Кремля Дмитрий Песков 19 мая, отвечая Толстому, заявил, что изменение конституции "не входит в повестку дня [Кремля]".

Однако уже через три дня, после путинской церемонии и интервью Бастрыкина, Песков "передумал": 22 мая он заявил, что затрудняется комментировать предложения о внесении изменений в конституцию России, поскольку Кремль "не имеет конкретных данных о таких предложениях" – что идет вразрез с его заявлением трехдневной давности о полном отрицании возможности внесения изменений в конституцию.

Аналитики также отметили, что в этом году кремлевские чиновники воспользовались 9 мая для продвижения новой неформальной государственной идеологии, основанной на единстве России для сопротивления Западу.

"Кремль, вероятно, ускоряет продвижение этой идеологии, чтобы подготовить внутреннее население к будущему военному конфликту против Запада. Бастрыкин, вероятно, возглавляет усилия по официальному закреплению российской националистической идеологии в конституции, как один из самых мощных и влиятельных ультранационалистов среди кремлевской элиты", – резюмировали в ISW.

Напомним, также в ISW отметили, что в последнее время в России возобновили риторику о "незаконности" распада Советского Союза.

Аналитики подчеркнули, что российские власти периодически возрождают ложные нарративы о незаконности распада Советского Союза и призывы к его восстановлению по крайней мере с 2014 года. Кремль продвигал эти информационные усилия в 2021 и 2023 годах. Так Москва продолжает свои стратегические усилия по фактическому присоединению Беларуси путем создания Союзного государства РФ и РБ и последовательно отрицает суверенитет Украины. А в будущем эти ложные утверждения Россия может попытаться использовать для обоснования необходимости создания "единого российского, белорусского и украинского государства".

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