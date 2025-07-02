В Кремле прокомментировали переговоры Путина с Макроном и сделали циничное заявление об условиях 'завершения СВО'

В Кремле отреагировали на телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Там заявили, что инициатором диалога выступила французская сторона.

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Личную встречу лидеры не обсуждали. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, телефонный разговор длился более двух часов.

"Телефонный разговор Путина и Макрона длился более двух часов, личную встречу они не обсуждали", – сказал Песков.

При этом он уточнил, что других запросов на контакт с Путиным от европейских стран пока не поступало.

Песков также сделал циничное заявление относительно войны в Украине. По его словам, "чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе завершение специальной военной операции". Так в Кремле прокомментировали недавнее решение США временно приостановить новые поставки вооружения для ВСУ.

Стоит отметить, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, первый с 2022 года. Беседа касалась актуальных международных тем, в частности войны в Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

В Кремле сразу заявили, что при обсуждении ситуации в Украине Путин повторил свою позицию: он назвал войну "прямым следствием политики Запада", который якобы "игнорировал интересы безопасности России", создавал в Украине "антироссийский плацдарм" и не реагировал на нарушение прав русскоязычного населения. Он также обвинил западные государства в том, что они "затягивают войну", поставляя оружие Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон провели переговоры. Одним из результатов стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

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