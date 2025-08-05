В Кремле попытались приуменьшить роль Медведева в принятии решений Россией: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

В Кремле пытаются преуменьшить роль бывшего президента, а ныне заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева в принятии решений в государстве-агрессоре. Об этом российские чиновники заговорили после того, как на очередные ядерные угрозы последнего отреагировал президент США Дональд Трамп.

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Однако факты указывают на то, что заявления Медведева являются не его личной инициативой, а частью согласованной стратегии Кремля, который регулярно угрожает Западу ядерным оружием. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В Кремле "открещиваются" от Медведева

После того, как Трамп отреагировал на плохо завуалированные ядерные угрозы Медведева, в Кремле взялись преуменьшать роль последнего в процессе принятия решений в России.

Так, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские чиновники, включая Медведева, имеют разные точки зрения на ситуацию и по-разному могут оценивать текущие события. Однако только Путин, подчеркнул Песков, определяет внешнюю политику РФ, и делает это самостоятельно. Поэтому именно позиция Путина, подчеркнул представитель диктатора, является "главным фактором".

Впрочем, аналитики ISW отметили, что попытка Пескова отделить взгляды Медведева от взглядов Путина разбивается о многочисленные примеры того, как сам диктатор и представители его близкого окружения неоднократно делали то же, что и Медведев: "бряцали" ядерным оружием, угрожая Западу.

В ISW считают, что, несмотря на то, что Медведев действительно не принимает решений по внешней политике, его заявления с высокой вероятностью являются частью согласованной информационной стратегии, спущенной из Кремля.

И Медведев, убеждены аналитики, является определенным "фоном" для российского диктатора, на котором тот выглядит не таким сумасшедшим.

"Путин смог бы цензурировать заявления Медведева, если бы захотел это сделать, особенно учитывая продемонстрированную Кремлем способность координировать официальные заявления и общий контроль над российским информационным пространством, интернетом и СМИ. Однако агрессивные заявления Медведева служат определенной цели Путина, поскольку они побуждают Запад воспринимать заявления Путина как более умеренные и рациональные по сравнению с ними, и создают пространство для выдвижения Путиным больших требований или больших угроз", – говорится в материале.

Заявления же Пескова относительно ядерных угроз Медведева аналитики считают ни чем иным, как попыткой скрыть, что Кремль не только одобряет, но и поощряет использование заместителем председателя СБ РФ своих соцсетей для заявлений, направленных против Запада.

Как в Кремле отреагировали на перемещение атомных подводных лодок США ближе к России

Тем временем Кремль занят формированием скоординированного ответа на заявление Трампа о перемещении двух подводных атомных лодок ближе к России. Это заявление президент США сделал 1 августа. В течение следующих двух дней в Кремле собирались с мыслями, а с 4 августа все больше российских чиновников взялись произносить похожие по риторике заявления.

В публичных заявлениях кремлевских чиновников фиксируются три основные формулировки. Они пытаются представить решение Трампа о перемещении субмарин как "эмоциональное", игнорируя угрозы, которые при этом возникают для РФ, а также выдают Россию за более ответственного международного игрока, чем США.

Все тот же Песков 4 августа заявил, что обсуждение ядерной эскалации является преждевременным и "очень эмоциональным" восприятием ситуации. Представитель Путина выдал, что Россия "очень осторожна" в заявлениях, связанных с ядеркой и что она якобы занимает "ответственную позицию" по ядерной риторике.

Похожие тезисы в тот же день провозгласил и председатель Комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам Григорий Карасин: он посоветовал Трампу во внешней политике "быть менее эмоциональным и более рациональным".

О чрезмерной "эмоциональности" президента США заявил также депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев. А его коллега Виктор Володацкий уверял, что Трамп пытается запугать Россию, но передислокация американских атомных подводных лодок ближе к России якобы не представляет реальной угрозы для РФ. С тезисами о том, что Трамп ошибается, думая, что американские атомные субмарины напугают Россию, выступил также российский сенатор Владимир Джабаров. Он также добавил, что "Россия никому не угрожает",

И аналитики подчеркивают, что, кроме общности тезисов, все эти заявления объединяет еще одна вещь: все они игнорируют привычную для Кремля практику бряцать ядерным оружием, чтобы подтолкнуть Запад к принятию выгодных для РФ решений.

Заявление Трампа о передислокации подводных лодок стало ответом на очередную порцию ядерных угроз со стороны Медведева: тот в заметке от 31 июля намекнул, что Россия якобы может использовать свою систему управления ядерным оружием, которая называется "Мертвая рука" (альтернативное название – "Периметр").

Впрочем, это далеко не первое подобное заявление как самого Медведева, так и других представителей Кремля.

"Кремль регулярно использует Медведева для внедрения ядерных угроз в российское и международное информационное пространство, но более высокопоставленные российские чиновники, включая самого президента России Владимира Путина, также часто делают подобные расплывчатые намеки на ядерные возможности России", – отметили аналитики.

К таким намекам они отнесли регулярные упоминания российским диктатором о российской баллистической системе "Орешник" – с намеком на возможность российского ядерного удара по Западу. Периодически к кампании ядерного запугивания западных стран Кремль привлекает также белорусского диктатора Александра Лукашенко. В частности, он во время встречи с Путиным 1 августа заявил, что Трамп не может диктовать правила такой ядерной державе, как Россия.

Что предшествовало

1 августа Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" в ответ на заявления Медведева. Решение он объяснил стремлением защитить американцев от возможной угрозы – на случай, если "глупые и провокационные заявления" Медведева окажутся чем-то большим, чем пустая болтовня.

До этого Трамп уже реагировал на ядерные угрозы Медведева. В частности, накануне принятия решения о передислокации субмарин он советовал экс-президенту РФ Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами" и "не заходить на очень опасную территорию".

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