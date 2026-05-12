В Кремле показали видео встречи Путина со 'случайным прохожим' и оконфузились

В Кремле опубликовали видео, как российский диктатор Владимир Путин общается с якобы случайным прохожим, и оконфузились. Поскольку оказалось, что этот человек – бывший сотрудник компании, управляющей виллами Путина и матери Алины Кабаевой.

Об этом сообщило Агентство. Новости. Диктатор приехал в отель, чтобы встретиться со своей школьной учительницей, и в это время якобы пересекся со случайным прохожим.

Что известно

В Кремле в понедельник, 11 мая, опубликовали видео встречи российского президента Владимира Путина со своей школьной учительницей Верой Гуревич в отеле на Арбате. На видео видно, как диктатор на внедорожнике подъезжает к отелю, заходит в фойе, где его ждет учительница. Во время этой встречи произошел как бы случайный эпизод, когда Путин увидел в холле отеля "обычного прохожего", поздоровался с ним и они поговорили о погоде в Москве и Сочи. Однако этим "случайным прохожим" оказался бывший сотрудник компании, которая управляла виллами Путина и матери Алины Кабаевой.

"Анализ показал, что эту роль сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, которая руководила виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой", – говорится в сообщении.

Кто такой Александр Базарный

Медиа отметило, что согласно проанализированной информации, Базарный действительно живет в Сочи.

"В 2010-11 годах работал охранником в краснодарском предприятии "Газстрой безопасность", "Свод интернешнл". Также он работал в компании "Гросс групп ди", вероятно, водителем", – говорится в материале.

Компания "Грос групп ди", как отмечается, принадлежит связанной с бывшим разведчиком Сергеем Трегубом фирме "Владение-В". Трегуб управляет активами в пользу главы "Газпрома" Алексея Миллера и выполняет различные поручения руководства страны.

Компания "Свод интернешнл" позже была переименована в "Газпром Поляну", которая управляет одноименным курортом.

"Свод интернешнл" также обслуживала шале "Ачипсе" возле курорта "Красная поляна". Это шале называли одной из резиденций Путина. Компания также управляла другими элитными коттеджами в "Красной поляне", среди арендаторов которых были мать Алины Кабаевой и сын главы Росгвардии Виктора Золотова.

