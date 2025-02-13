В Кремле положительно оценили подход нынешней администрации США к урегулированию войны в Украине. Там заявили, что команда Дональда Трампа стремится остановить конфликт и хочет, чтобы победил мир.

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При этом российские власти якобы открыты для диалога. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии кремлевским пропагандистам.

Кремль приветствует новую позицию Вашингтона по прекращению войны, ведь администрация предыдущего президента США Джо Байдена, по мнению Пескова, стремилась к ее продолжению.

"Предыдущая администрация США делала все, чтобы война в Украине продолжалась", – сказал он.

Спикер диктатора подчеркнул, что Москва уже начала подготовку к формированию переговорной группы по диалогу с Соединенными Штатами. При этом телефонный разговор между Путиным и Трампом был важным событием. Стороны договорились о дальнейших контактах и рассматривают возможность личной встречи. Тем не менее конкретные сроки возможных переговоров пока не определены.

Также президенты РФ и США получили взаимные приглашения в столицы стран. Как отметил Песков, приглашение Трампа в Москву не означает его участия в мероприятиях ко "дню победы".

Россия планирует учесть опыт Минских соглашений при урегулировании "украинского конфликта". Песков отметил, что пока преждевременно говорить о возможном приглашении европейских представителей в переговорный процесс.

Спикер не дал четкого ответа на вопрос о том, будет ли Китай подключен к переговорам. По его словам, Кремль ценит стратегическое партнерство с Пекином, но конфигурация сторон остается открытой.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп считает, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором.

Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц пояснил, что Трамп хочет положить конец войне, но в таком случае гарантии безопасности Украине должны предоставить страны Европы. Бывший конгрессмен тоже отказался комментировать подробности разговора президента США с российским диктатором.

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