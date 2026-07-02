"Просто ужас!" Известный украинский певец оказался в эпицентре обстрела и показал, что случилось с его квартирой. Фото

В результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июля пострадала квартира певца LAUD, который в этом году участвовал в национальном отборе на Евровидение 2026. Взрыв произошел совсем рядом с домом артиста, в результате чего в квартире вылетели окна.

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О последствиях обстрела исполнитель рассказал в своем Instagram. Он также показал фото и видео поврежденной квартиры в ЖК "Французский квартал" и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По словам LAUD, он и его близкие не пострадали, однако взрыв был настолько мощным, что выбил окна в квартире. В то же время дом напротив получил гораздо более серьезные повреждения.

"Спасибо всем, кто беспокоится и спрашивает – мы в порядке. Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что мы целы. Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна везде. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших", – написал артист.

На опубликованных кадрах видны выбитые стекла и осколки стекла из дома и его квартиры. В частности, певец показал и поврежденный дом напротив.

В комментариях LAUD поддержали коллеги и поклонники:

Джамала написала: "Просто ужас. Слава Богу, все живы".

Певица Светлана Тарабарова оставила сообщение: "Держитесь".

KOLA добавила: "Боже, обнимаю вас".

Также пользователи писали: "Берегите себя", "Ого, хорошо, что целы!" и "Ужас с проклятыми соседями".

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты "Циркон". По данным властей, погибли не менее 17 человек, десятки получили ранения, повреждено более 20 жилых домов. 3 июля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российского удара.

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