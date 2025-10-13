В Кремле ответили, запланирован ли диалог Путина и Трампа, и заговорили о "паузе" в мирных переговорах

В Кремле сообщили, что телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пока не согласован. Несмотря на это, там заверили, что технические возможности для оперативного проведения такого диалога существуют.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможности контакта между двумя политиками. Он уточнил, что конкретных договоренностей о дате или формате переговоров пока не достигнуто.

По словам спикера, стороны пока не определились со временем проведения разговора, однако если такое решение примут, организовать его проведение могут в кратчайшие сроки.

Другие заявления Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не исключает никаких возможностей для трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Глава Кремля якобы открыт для различных переговоров.

Также Путин заявил, что между ним и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом якобы достигнуто "понимание" относительно путей мирного завершения войны в Украине. Об этом он сказал, в очередной раз комментируя результаты встречи на Аляске.

Недавно представитель Кремля Песков сообщал, что обсуждение возможности передачи Украине ракет Tomahawk вызывает у Москвы "серьезную обеспокоенность". По его словам, эти ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками, поэтому их применение Россия будет рассматривать как потенциальную угрозу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы обороны Украины, энергетики и укрепления устойчивости государства.

Предыдущий разговор лидеры провели в субботу, 11 октября. Во время переговоров стороны обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

