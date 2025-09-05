'Есть переговорная команда': Песков ответил, будет ли встреча Путина с Трампом и Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин не исключает никаких возможностей для трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Глава Кремля, якобы, открыт для различных переговоров.

Об этом пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем диктатор подчеркнул, что переговорный процесс уже продолжается, имея в виду прошлые встречи в Стамбуле.

Что известно

"Он (Путин. – Ред.) сказал, что у нас и так есть переговорный процесс, есть российская переговорная команда, которую возглавляет Мединский. Президент дал высокую оценку работы Мединского. Он также не исключил возможности при необходимости встречи на самом высоком уровне, но она должна быть хорошо подготовлена", – сказал Песков.

Не забыл представитель российского диктатора упомянуть и о российско-американских отношениях, процесс нормализации которых, по его словам, идет достаточно медленно. В этом он обвинил предыдущую администрацию экс-президента США Джо Байдена.

"Быстро он (процесс нормализации. – Ред.) вряд ли может идти, потому что большая инерционность. Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям (в кавычках) предыдущей администрации. И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", – отметил он.

Что предшествовало

Ранее Песков говорил на тему мирных переговоров РФ с Украиной. По его словам, сейчас руководители переговорных групп обеих сторон взаимодействуют между собой, но когда состоится новый раунд переговоров – неизвестно. Рупор Кремля и тогда указал на якобы нежелание Украины положить конец войне и отметил, что Россия "очень" этого хотела бы.

Напомним, Путин 3 сентября в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру" и выдал циничные заявления. Он требует проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ. Диктатор отметил, что он никогда не исключал возможности провести переговоры с Зеленским и вроде бы готов с ним встретиться, но для этого украинский лидер должен приехать в Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября по итогам саммита "коалиции желающих" во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Владимир Зеленский назвал предложение российского диктатора приехать в Москву способом затянуть переговоры. По его словам настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

