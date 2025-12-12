В России допускают, что армейский контингент на территории Украины может быть выведен с территории Донетчины. На замену им планируют ввести полицейские части Росгвардии.

Об этом заявил помощник администрации президента РФ Юрий Ушаков в комментарии пропагандистским росСМИ. Кремлевский чиновник предположил, что территории Донбасса "все равно будут российскими".

Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", — заявил он

По мнению Ушакова, потом, вероятно, на территории Донбасса не будет ни украинских, ни российских войск.

"Будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", – сказал чиновник.

Демилитаризованная зона на Донабассе – что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос "демилитаризованной зоны" на Донбассе и потенциальный контроль США над временно захваченной ЗАЭС также вызывает немало вопросов.

В частности, украинские и западные СМИ облетела "сенсационная новость": Украина, мол, согласилась отвести войска с Донетчины – пусть и не в виде сдачи ее агрессору, а под более "благовидным" предлогом "создания свободной экономической зоны" без войск. При этом даже авторитетные издания так спешили поделиться "сенсацией", что практически пропустили мимо ушей заявления президента Владимира Зеленского, где он прямо отрицал такое согласие Киева – по крайней мере, по состоянию на сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае подписания мирного соглашения Украина может согласиться на создание на Донбассе "свободной экономической зоны", на которую будут распространяться бизнес-интересы США. Но разделение должно произойти по контактной линии.

