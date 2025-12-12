Украина готова согласиться на "демилитаризованную зону" на Донбассе? Что на самом деле сказал Зеленский, какова позиция США и чего требует Россия

Украинские и западные СМИ облетела "сенсационная новость": Украина, дескать, согласилась отвести войска с Донетчины – пусть и не в виде сдачи ее агрессору, а под более "благовидным" предлогом "создания свободной экономической зоны" без войск. При этом даже авторитетные издания так спешили поделиться "сенсацией", что практически пропустили мимо ушей заявления президента Владимира Зеленского, где он прямо отрицал такое согласие Киева – по крайней мере, по состоянию на сейчас.

Что же на самом деле сейчас происходит в "переговорном марафоне", что предлагает Вашингтон и какие замечания эти предложения вызывают у Киева? OBOZ.UA собрал последние ключевые заявления Зеленского по одному из самых болезненных вопросов – вопросу украинской территории.

Откуда взялось утверждение о "согласии" Украины на "демилитаризованную зону" на Донбассе

Тезис о якобы готовности Украины согласиться на "демилитаризованную зону" на украинском Донбассе в информационном пространстве появился с легкой руки французского издания Le Monde. В опубликованной им статье утверждение о якобы наличии такого предварительного согласия журналисты аргументируют словами федерального канцлера Фридриха Мерца и советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По версии Le Monde, так Киев и его европейские партнеры якобы надеются "избежать полного отказа, которого Москва требует уже несколько месяцев, от тех частей Донбасса, которые Россия не оккупировала – это 20% только Донецкой области".

В Le Monde добавляют: создание такой "демилитаризованной зоны" включено в американский "мирный план", отведены из нее должны быть и украинские, и российские войска, а контролировать отвод якобы будут международные силы во главе с США. Хотя президент Зеленский недвусмысленно подчеркивал: ответа на вопрос, кто будет следить, чтобы россияне не подвинули вперед, если Украина гипотетически согласилась бы на подобное "разведение" – до сих пор нет.

Интересно, что анонсированное изданием "согласие" в Le Monde назвали "болезненной для Зеленского территориальной уступкой", журналисты также признали, что подобные уступки являются "красной линией" для украинского президента – прежде всего из-за категорического неприятия таких шагов как среди военных, так и среди гражданских граждан Украины. Однако официальными заявлениями Зеленского о возможности таких "компромиссов" журналисты явно до определенной степени пренебрегли, подав их в виде косвенных цитат с выделенными кавычками словами главы государства об отсутствии у него юридического и морального права принимать подобное решение и уступать территорию Украины врагу.

И это выглядит довольно странно, учитывая то, что в Украине – да и за ее пределами – нет более уполномоченного для озвучивания позиции украинского государства лица, чем его президент.

В Офисе президента на публикацию Le Monde отреагировали мягким отрицанием: заявление издания о согласии Украины на создание такой демилитаризованной зоны на украинском Донбассе советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин назвал "некорректным переводом и подачей в СМИ".

"Согласится ли Украина на такие шаги – решается только на самом высоком политическом уровне или народом Украины", — заявил Литвин.

И свой ответ относительно позиции Украины по этому поводу накануне дал президент Зеленский.

Что сказал глава государства

Общаясь с журналистами, Зеленский сначала очертил текущую ситуацию с работой над "мирным планом" США.

По его словам, Киев передал свои замечания на "отредактированную" американцами и россиянами в Москве версию предыдущего "мирного плана": над новой украинской редакцией работали, в частности, и европейские партнеры, безопасности которых то, как именно завершится российская агрессия против Украины, касается непосредственно.

"Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого. Уже был отредактирован первый план – с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил: упомянутый план представляет собой комплекс документов, часть из которых до сих пор не финализирована, ведь они "завязаны" на окончательную редакцию базового плана из 20 пунктов – и будут корректироваться в соответствии с изменениями в этом плане.

"В нем есть несколько вещей, например: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и потом на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ. То есть 20 пунктов – это фундамент, условная рамка, на основе которой будет соответствующее количество документов", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что уже обсуждались экономическое направление и восстановление Украины после войны, более-менее вырисовываются определенные общие положения, детализировать и наполнять конкретным содержанием которые с украинской стороны будут премьер-министр Свириденко, министр экономики Соболев, "вице-премьер-министр Качка и, наверное, еще несколько человек, которые работали над "Соглашением о минералах".

Следующим состоялся разговор между украинцами и американцами по гарантиям безопасности: на нем Киев рассчитывал получить согласованное, пусть и обобщенное видение возможных гарантий с важными точечными пунктами – прежде чем к углубленному обсуждению и дискуссиям приступят группы по безопасности обеих стран

"Это будет один документ или больше – посмотрим, но гарантии безопасности должны быть действительно эффективными и сработать, чтобы не было третьего российского вторжения. Поэтому мы максимум внимания этому уделяем", –– объяснял президент.

Он подчеркнул, что у Украины остаются вопросы к части из 20-пунктного плана. Среди них – и так называемый "территориальный вопрос", о котором в последнее время много говорят и который является очень чувствительным для нашего государства.

"Мы благодарны, что Америка работает с нами, и пытается быть посередине. Мы постоянно в контакте с ними. Но на сегодня еще сложно сказать, как будет в конце в документах. "Русские" хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а "русские " – "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо – когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", – заявил Зеленский.

Что президент сказал об отводе войск из Донецкой области

Щекотливому вопросу украинских территорий, на которые посягает Россия, глава государства уделил впоследствии больше времени.

По его словам, в представлении Вашингтона Силы обороны должны выйти со всей территории Донетчины. Россия же идет на "компромисс" – и якобы не заходит на землю, которую не захватила в бою, во что, судя по употребленным Зеленским формулировкам, он, мягко говоря, верит мало.

"Они (американцы. –– Ред.) видят, что украинские войска выходят с территории Донетчины и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донетчины. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки", – сказал президент.

Он добавил, что непонятным в в американской концепции "свободной экономической зоны" без расположенных на ней войск остается еще одно: если идея заключается в отводе воюющих армий на определенное расстояние друг от друга, почему отходить должны украинцы, а у России отступить на такое же расстояние никто не требует?

"Есть вопросы по менеджменту на этих территориях, по обе стороны контактной линии, если кто-то куда-то вроде бы отойдет. Это пока все пока очень много вопросов оставляет. Поэтому разговор об этом продолжается", – подчеркнул президент.

Зеленский поделился тем, что думает о предложенном "решении" так называемого территориального вопроса, назвав настоящего бенефициара такого "решения",

"Я услышал все предложения американской стороны и фактически через них – "русской" стороны по территории Донетчины, и сказал, что это точно не в интересах Украины, но надо продолжать разговор и пробовать найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти – тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие – на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-то мониторинг. Если это так, то чем отличается "свободная экономическая зона" от этого принципа? Это паритетный принцип", – подчеркнул президент.

Он также указал на ключевую угрозу такого гипотетического сценария.

"Возникает вопрос: если одни войска должны отходить, а другие войска остаются стоять, где стоят, то что именно сдержит эти другие войска, то есть российские войска, от того, что они пойдут дальше? Или от того, чтобы они под видом "гражданских" инфильтрировались в "свободную экономическую зону" и взяли ее под контроль? Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс", – отметил Зеленский.

Когда же у президента спросили, готов ли он в принципе пойти на такое требование со стороны США – он ответил, что решение должны принимать народ Украины и его армия.

"Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины. Посмотрим, как это все будет происходить дальше. Сейчас на самом деле многое зависит, я считаю, от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", – подчеркнул глава государства.

Другие "территориальные уступки" и судьба ЗАЭС

Зеленский подчеркнул, что предложения США по Донецкой области Украина пока не согласовывала. В то же время "уступки" со стороны России в американском плане заключаются в выходе оккупантов из небольших кусочков Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, куда они смогли добраться.

А вот на Херсонщине и Запорожье, по словам президента, ни на какие уступки Москва не готова.

"Херсон, Запорожье – их позиция что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт. Также относительно ЗАЭС. На сегодня ЗАЭС оккупирована "русскими". "Русские" хотят оставить себе станцию. Понятно, что мы против этого. И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать. То есть у нас ключевых две несогласованные позиции – это территории Донетчины и то, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать", – сказал Зеленский

На Запорожской АЭС американцы, добавил он, предлагают ввести "совместный формат для управления". Киев же настаивает: если США хотят забрать украинскую АЭС "под себя" – должны демилитаризовать зону вокруг нее, заставить россиян отступить на определенное расстояние, чтобы обеспечить Украине доступ к стратегическому объекту. И только потом придет время обсуждения тонкостей "дальнейшего управления".

"То есть для нас ЗАЭС это – наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, – пока сложно сказать. Все это в обсуждениях", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп просил европейских лидеров давить на Зеленского, чтобы тот принял мирный план США. По крайней мере, об этом заявили источники WSJ.

Интересно, что об аналогичном давлении Трампа с той же целью на диктатора Путина пока никто кроме самого президента США не заявлял.

