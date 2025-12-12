РФ ударила по энергетике, в Украине жесткие отключения света: какой график действует и каким областям сложнее всего

В Украине 12 декабря во всех областях действуют почасовые отключения электроэнергии. При этом объемы и время применения ограничений значительно различаются в разных регионах. Таже в ночь на среду Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре в Одесской области, без света остаются десятки тысяч семей. Также под атаку попала Донецкая область. Также в результате боевых действий есть локальные обесточивания на Харьковщине.

О ситуации в энергетике сообщают "Укрэнерго", "Минэнерго", энергокомпания ДТЭК и другие облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 12 декабря: главное, что нужно знать

"Укрэнерго" не раскрывает ни объем, ни продолжительность отключений в целом – из-за значительных различий в режимах применения ограничений в разных областях.

в режимах применения ограничений в разных областях. В некоторых регионах графики введены круглосуточно , в других – только после 8 утра . Также существенно различается продолжительность отключений – от 1,5-2 часов до 16-17 часов в сутки без света.

, в других – только . Также существенно различается продолжительность отключений – от 1,5-2 часов до 16-17 часов в сутки без света. Это связано с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате покрывать дефицит в части страны очень сложно:

Ночью Россия также более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт . В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены, рассказал на брифинге замминистра энергетики Роман Андарак.

. В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены, рассказал на брифинге замминистра энергетики Роман Андарак. Правительство принимает решения для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии. Также продолжаются консультации с прифронтовыми регионами по обеспечению критической инфраструктуры резервными источниками питания.

Украинцев просят перенести пользование мощными электроприборами на ночное время – после 23:00.

Ситуация на Одесщине: Россия ударила по энергообъектам

В ночь на 12 декабря РФ атаковала уже 12-ю электроподстанцию в Одесской области. Также под удар попал еще один энергообъект.

По состоянию на утро энергетики переподключили 40 тысяч потребителей через резервные схемы. При этом еще 90 тысяч временно остаются без света.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры фиксируют последствия атаки. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Известно, что речь идет о массовой атаке беспилотниками. Повреждены не только объекты энергетики, но и административные и складские помещения. Люди, к счастью, не пострадали.

Отключения света 12 декабря по областям Украины: какая ситуация

Киев

Жителям столицы будут выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7,5 часов подряд, а максимальное суммарное отключение за сутки составит 16 часов.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по три раза в день, при этом разовые отключения достигают 7 часов.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и долгие "раунды" обесточиваний применяются и тут.

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. При этом, по данным облэнерго, режим будет очень строгим:

с 00:00 до 09:00 будут выключать по 3,5 очереди потребителей одновременно;

с 09:00 до 22:00 – сразу 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.

При этом утром 12 декабря стало известно, что с 10:00 отключения будут даже жестче, чем планировалось. Обновленный график такой:

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 09:00 введут (график почасовых отключений (ГПВ) в объеме 3,5 очередей;

с 09:00 по 22:00 – в объеме 4 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 3,5 очередей.

Львовская область

На Львовщине будет относительно мягкий график. Под отключение подпадают не все группы, также действие ограничений начнется только с 08:00, а ночью и рано утром обесточиваний не было.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье также будет действовать смягченный режим. Отключений в некоторых группах не будет, а других потребителей будут выключать только по 1 разу в сутки и исключительно после 8 утра.

Ривненская область

Несмотря на мягкие графики, 12 декабря в регионе из-за аварийной ситуации в сети временно есть дополнительные обесточивания в населенных пунктах Колоденко, Порозово, Корнин, Тайкуры, Загороща, Глинки и частично Белая Криница. В целом же действует такой график:

1.1 – 10:00-12:00

– 10:00-12:00 1.2 – 10:00-12:00

– 10:00-12:00 2.1 – 12:00-14:00

– 12:00-14:00 2.2 – 12:00-14:00

– 12:00-14:00 3.1 – 14:00-16:00

– 14:00-16:00 3.2 – 14:00-16:00

– 14:00-16:00 4.1 – 16:00-18:00

– 16:00-18:00 4.2 – 16:00-18:00

– 16:00-18:00 5.1 – 18:00-20:00

– 18:00-20:00 5.2 – 18:00-20:00

– 18:00-20:00 6.1 – 08:00-10:00

– 08:00-10:00 6.2 – 08:00-10:00

Закарпатская область

Отключения затронут все группы, но будут непродолжительными. У каждой подочереди будет одно обесточивание за день на 1,5 часа.

Где смотреть группу и графики в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели. Этому не помогут ни импорт электроэнергии, ни внутренняя генерация.

