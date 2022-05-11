В Конгрессе США одобрили выделение Украине рекордного пакета помощи на $40 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в почти $40 миллиардов. Он предусматривает направление средств на военную, экономическую и гуманитарную поддержку нашему государству в условиях войны против агрессора РФ.

Далее документ поступит на рассмотрение американского Сената. Голосование прошло 10 мая, трансляция заседания доступна на сайте нижней палаты Конгресса.

Этот масштабный пакет помощи стал фактически рекордным. В Конгрессе США он получил двухпартийную поддержку.

Примечательно, что американский лидер Джо Байден запрашивал у федерального законодательного органа $33 млрд для украинского государства.

Однако законодатели решили дополнительно выделить $3,4 млрд на военную помощьи еще $3,4 млрд – для решения гуманитарных вопросов, с которыми страна столкнулась из-за полномасштабного вторжения войск РФ.

Видео дня

Первоначальный же запрос Байдена должен был распределиться следующим образом:

$20,4 млрд направить Украине в виде военной помощи;

$8,5 млрд – в качестве экономической поддержки;

$3 млрд – на гуманитарные вопросы и проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Добавим, что 28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала осуществление программы лендлиза для помощи украинской армии.

Уже 9 мая президент Джо Байден подписал исторический закон о лендлизе Украине. Теперь Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие, боеприпасы и военную технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

В своей истории Америка задействовала эту программу во второй раз – впервые во времена Второй мировой войны. Подробнее о лендлизе (англ. lend-lease – занимать/сдавать в аренду) и что историческое решение означает для Украины, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США утвердили новый пакет санкций против России за войну против Украины. В санкционный список попали три крупнейших пропагандистских телеканала и более 2,5 тыс. человек, среди которых топ-чиновники государственных российских банков.