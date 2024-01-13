Байден: война России против Украины является частью переломного момента в истории

Президент США Джо Байден уверен, что военные противостояния по всему миру являются частью переломного момента в истории. Глава американского государства считает, что к таким противостояниям относится и российско-украинская война.

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Также Байден уверен, что демократия во всем мире находится под угрозой. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на вопрос о внешней политике администрации Байдена.

По его словам, в разных уголках мира демократия находится под угрозой. Такого мнения в Белом доме придерживаются касательно ситуации на Ближнем Востоке и войны РФ против Украины.

"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем, как переломный момент, и он прав. Я имею в виду, вы посмотрите на весь мир, и одна из вещей, которая объединяет их, – это то, что демократия под угрозой. И это находится под угрозой по-разному", – сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что Байден верит во внешнюю политику США, которая поддерживает союзников и партнеров по всему миру. Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут сделать все это в одиночку, но добавил, что американское лидерство жизненно важно для решения проблем.

"То, что вы увидите в этом году – это то, что вы видели за последние три года от президента Байдена. Это очень активная внешняя политика, построенная на отношениях – улучшении отношений, в которых мы нуждаемся, пытаясь решить проблемы на основе сотрудничества и на многосторонней основе", – отметил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской и Демократической партий в США достигли договоренностей по дискуссионному вопросу миграционной политики страны, который разблокирует помощь Украине. Текст соглашения может быть опубликован в ближайшее время.

Напомним, Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.