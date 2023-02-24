В Китае ответили на слухи о переговорах с РФ о поставках дронов и заявили о ''конструктивной'' позиции

Министерство иностранных дел Китая утверждает, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта. Так там опровергли информацию о том, что Пекин планирует продавать беспилотники Кремлю для поддержки войны против Украины.

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Заявление китайского МИД было обнародовано в годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля. Оно последовало за сообщением немецкого журнала о китайских поставках дронов-камикадзе для войск РФ, передает CNN.

"Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. То, что я знаю, в последнее время было много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерения, стоящие за этим, заслуживают осторожности", – высказался официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Его комментарии прозвучали в ответ на вопрос о статье Der Spiegel от 23 февраля, в которой говорится, что Пекин и Москва ведут переговоры о покупке 100 ударных беспилотников. Немецкие журналисты со ссылкой на источники отмечали, что такие дроны могут быть доставлены российским оккупантам уже в апреле 2023-го.

На этой неделе западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что КНР, вероятно, рассматривает возможность предоставления России "смертоносной военной помощи".

Пекин такое обвинение отвергает, заявляя при этом, что якобы готов даже поспособствовать "мирному регулированию войны. Так, без уточнения деталей, Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге сказал, что Китай готов "играть конструктивную роль в урегулировании вопросов" между Украиной и Россией.

Это последовало за обнародованием китайцами собственного "мирного плана" из 12 пунктов, в котором КНР призывает к прекращению боевых действий, снятию секционных ограничений с Кремля, а одновременно – выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы всегда считали, что все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, следует поощрять и поддерживать. На основе документа с изложением позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине Китай готов продолжать работу с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине", – повторил представитель китайского МИД, вновь не называя войну в Украине войной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО и ЕС сдержанно отреагировали на "мирный план" от Китая по завершению войны РФ против Украины. Генсек Альянса Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразили скептицизм относительно намерений Пекина и подчеркнули, что тот, видимо, уже и решил, на чью сторону стать в этом "мирном урегулировании" войны, которую он снова назвал "кризисом".

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