В Киев с визитом прибыла президент Словакии. Фото

Президент Словакии Зузана Чапутова 10 мая прибыла с "прощальным" визитом в Киев. Она заявила, что имеет хорошие новости о помощи Украине.

"Сегодня я прибыла в Киев с прощальным визитом. Я тут в четвертый раз за время моего пребывания в должности, в третий раз за время войны. Я здесь еще и потому, что несу хорошие новости о помощи Словакии Украине", – написала Зузана Чапутова в Facebook.

Пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец сообщил о визите Чапутовой в Киев агентству CTK, но не стал раскрывать подробностей онтосительно его программы.

Как сообщают словацкие СМИ, Чапутова совершает прощальные визиты в различные страны, поскольку в середине июня истекает срок ее полномочий.

"Я приехала в момент прощания с должностью президента, и я также рада, что могу принести хорошие новости из Словакии о помощи Украине", – сказала она во время ночного переезда на поезде из Польши, напомнив о сборе средств в Словакии на покупку боеприпасов для Украины, сообщает газета Denník N.

Организаторы акции объявили на этой неделе, что первые 4 млн евро, собранные в ходе сбора средств, пойдут на закупку артиллерийских снарядов, которых не хватает украинской армии.

По данным газеты, Чапутова встретится, в частности, со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

В отличие от нынешнего словацкого правительства премьер-министра Роберта Фицо, Чапутова поддерживает предоставление военной помощи Украине, отмечают словацкие СМИ. После вступления в должность осенью 2023 года правительство Фицо прекратило поставки военного оборудования в Украине из государственных запасов.

Последняя поездка Чапутовой в качестве президента символически состоится в Чехию. На посту ее сменит Петр Пеллегрини, который победил дипломата Ивана Корчока в апрельском втором туре выборов главы государства. Чапутова не стала добиваться переизбрания.

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