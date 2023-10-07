Словакия заявила о полном прекращении помощи Украине – Politico

Временное правительство Словакии не будет поставлять военную помощь Украине. Это будет продолжаться по меньшей мере до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

Соответствующее заявление сделало Politico со ссылкой на представителей Братиславы. "Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину", – приводит издание слова члена словацкого правительства.

Ранее, как отметили журналисты, Министерство обороны страны рассматривало вариант отправки новой партии оборудования и техники для ВСУ. Однако пока политические партии ведут переговоры о формировании коалиции после выборов (они состоялись 30 сентября 2023 года), Братислава решила приостановить процесс.

Видео дня

Во время голосования конкурентов обошла лево-популистская партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо "Курс" (Smer). Ее лидеры обещали прекратить помощь Украине, заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против антироссийских санкций.

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября попросила Роберта Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. У него есть время до 16 октября.

Напомним: Фицо лишился кресла премьера в 2018-м в связи с массовыми протестами граждан из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки Мартину Кушнирову. Кучак освещал проблемы политической коррупции в стране на высшем уровне.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании санкций в отношении РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!