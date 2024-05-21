В Киев с визитом прибыла министр иностранных дел Германии. Фото

В Киев утром 21 мая с необъявленным визитом приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что ФРГ "непоколебимо стоит на стороне Украины".

О приезде политика сообщило издание DW, ссылаясь на информацию собственных корреспондентов. В украинскую столицу Бербок прибыла на поезде "УЗ".

В первом комментарии после приезда руководительница немецкого МИД высказала уверенность в том, что Украина победит.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. [Владимир] Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непреклонно стоит на стороне Украины. Народ Украины может опираться на это в долгосрочной перспективе", – заверила она.

Министр анонсировала, что в июне в Берлине состоится Конференция по восстановлению Украины.

"Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочный страховой полис для будущего Украины", – заявила Бербок.

Как писал OBOZ.UA, ранее Анналена Бербок отметила, что имперские планы кремлевского диктатора Владимира Путина уходят далеко за пределы Украины. Если украинцы не остановят его на востоке своей страны, "тогда война окажется прямо перед нашим порогом", предупредила она.

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