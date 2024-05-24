В Киев приехала спикер польского Сената: ее встретила Елена Кондратюк. Фото и видео

В четверг, 24 мая, в Украину с официальным визитом прибыла маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонска. Она выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером.

В Киеве гостю встретила вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк. Она опубликовала на Facebook фото и видео встречи на столичном вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", – отметила представитель парламента.

Кондратюк также является сопредседателем украино-польской парламентской ассамблеи. Она поблагодарила Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.

Отметим, что Малгожата Кидава-Блонская в 2021 году претендовала на участие в президентских выборах от партии Дональда Туска. Новым маршалком Сената Польши ее избрали в ноябре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти решили усилить безопасность вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине. Подобные действия связаны с российскими диверсионными операциями.

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