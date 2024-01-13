В Киев приехал новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. Фото

В Украину с официальным визитом 13 января приехал недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Это первый визит высокопоставленного чиновника в наше государство после назначения.

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О прибытии в Украину Сежурне сообщили на странице внешнеполитического ведомства Франции в сети Х, ранее известной как Twitter. Там отметили, что визит министра свидетельствует о приверженности государства поддержке Украины и украинского народа.

"Министр Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на поле, чтобы продолжить французское дипломатическое действие там и подтвердить преданность Франции своим союзникам вместе с гражданским населением", – говорится в сообщении.

Это первая зарубежная поездка нового министра в должности, ее цель он озвучил сам в сети Х.

"Почти 2 года Украина находится на передовой защите своего суверенитета и обеспечения безопасности Европы. Помощь Франции долгосрочна. Свидетельство тому – то, что я свою первую поездку совершил в Киев", – отметил дипломат.

В МИД Франции также опубликовали первую фотографию из Сежурне в Украине: она сделана на Киевском железнодорожном вокзале.

"Я приехал сюда, чтобы сказать, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе с экономической, военной и гуманитарной точки зрения", – сказал Сежурне по прибытии в Киев.

По его словам, представители Франции еще совершат "определенное количество визитов", чтобы "понять, что сегодня нужно украинцам".

По прибытии в Киев Сежурне уже встретился со своим украинским коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Вместе они почтили память погибших у Стены памяти погибших за Украину на Михайловской площади в столице, пишет Общественное.

Ожидается, что новый глава МИД Франции сегодня встретится также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 9 января этого года президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции. 34-летний Габриэль Атталь стал самым молодым главой правительства за всю историю Франции.

Впоследствии стало известно, что новый премьер-министр Франции имеет корни из Одессы : мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи российских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, проживавших в Одессе. Женщина воспитывала сына в православной вере.