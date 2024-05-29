В Киев прибыл заместитель министра финансов США: названы ключевые темы переговоров

В Киев в среду, 29 мая, приехал заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо. Он запланировал переговоры касательно поддержки Украины, борьбы с коррупцией, санкций против России и использования замороженных активов государства-агрессора.

О визите Адейемо сообщило посольство США в украинской столице. На своей странице в X (Twitter) дипломаты опубликовали фотографию гостя. Американский чиновник прибыл в город на поезде УЗ.

Адейемо встретится с представителями украинской власти, "чтобы обсудить поддержку США Украины, наши следующие шаги по ужесточению санкций и усилия по использованию доходов российских замороженных активов", заявила пресс-служба.

По информации Reuters, заместитель министра проведет переговоры с помощниками президента Владимира Зеленского, учеными и представителями гражданского общества.

Кроме прочего, темами беседы будут противодействие коррупции, привлечение частных инвестиций для Украины, в том же числе через увеличение финансирования госсектора.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая в Украину с необъявленным визитом приезжала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это уже седьмой ее визит за период полномасштабной войны.

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