В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе: появились подробности. Фото
Во вторник, 20 февраля, в Украину с официальным визитом прибыл бывший президент Швейцарии, а ныне кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе. Украинская делегация встретила его на вокзале в Киеве.
Об этом сообщило посольство Швейцарской Конфедерации в Украине. Там опубликовали первое фото из заграничной поездки дипломата.
"В центре его внимания – роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и в обеспечении ответственности и справедливости", – сообщили в ведомстве цель визита Берсе.
Новость дополняется...