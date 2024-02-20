В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы Ален Берсе: появились подробности. Фото

Во вторник, 20 февраля, в Украину с официальным визитом прибыл бывший президент Швейцарии, а ныне кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе. Украинская делегация встретила его на вокзале в Киеве.

Об этом сообщило посольство Швейцарской Конфедерации в Украине. Там опубликовали первое фото из заграничной поездки дипломата.

"В центре его внимания – роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и в обеспечении ответственности и справедливости", – сообщили в ведомстве цель визита Берсе.

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